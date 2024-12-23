日本過江龍JOYPOLIS SPORTS落戶啟德體育園　3大優勢吸本港家庭客

啟德體育園旗下啟德零售館正式試業，其中日本最大室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS 推出的姊妹品牌JOYPOLIS SPORTS，於啟德體育園開設的首家海外旗艦店日前開幕。營運商表示，投資額達八位數，樂園有三大優勢吸引家庭客留港消費，預計初期人流日均600至1,000人。



該旗艦店樓高五層、佔地近三萬平方呎，集合三大主題及餐飲，包括SEGA授權首個「SONIC STADIUM 超音鼠競技場」、「忍者道場」及「未來運動館」，合共數十個互動遊樂項目，頂層則是主題餐廳及酒吧「餓虎藏龍」。

日本最大室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS 推出的姊妹品牌JOYPOLIS SPORTS，於啟德體育園開設的首家海外旗艦店日前開幕。（黃浩謙攝）

三大優勢吸引家庭客留港消費

羅啟銘指出，有信心能吸引港人留港消費。（黃浩謙攝）

對於本港經濟不景氣，港人北上消費，負責引入JOYPOLIS SPORTS香港營運商Supreme Joy Limited執行董事羅啟銘表示，該室內運動樂園是由日本團隊主理，對項目安全性有嚴格的測試，且有國際化的IP超音鼠「加持」，對熱愛日本文化的香港市民有吸引力，再加上啟德體育園位於市中心，結合運動與娛樂的元素，這是內地同類型樂園無法媲美，強調「唔係鬥平，係鬥質素」。

他又指，香港常年天氣較熱，室內遊樂園有一定需求，且小朋友周末都有不同的課程，假如往返內地也不便，「計過條數北上消費都未必抵」，因此有信心能吸引港人留港消費。

投資額達八位數 料回本期3至4年

業務發展方面，羅啟銘稱，整體投資額約八位數字，與啟德體育園簽訂了較長租期，預計回本期3至4年，該店最多同時容納500人左右，預計試業期間平均每日人流能達到600至1,000人，門票收費每人約300元，主要針對家庭客，但相信日後會逐漸增加團體客戶。另外亦有初步考慮亞洲其他市場。

内海州史指出，啟德園區符合運動娛樂的理念，相當Amazing （令人振奮）。（黃浩謙攝）

SEGA CORPORATION 總裁兼首席營運官内海州史表示，日本市場正在縮小，而香港匯聚中西方文化很獨特，而啟德園區符合運動娛樂的理念，相當Amazing （令人振奮），因此選此處開設海外首間旗艦店。