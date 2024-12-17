日本JOYPOLIS SPORTS進駐啟德體育園　周五正式開幕、設3大主題

日本最大室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS登錄香港！其經營商CA SEGA JOYPOLIS於啟德體育園內零售館區，開設其首家海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS HONG KONG室內體育娛樂公園，並定於周五（12月20日）舉行開幕典禮。



香港旗艦店JOYPOLIS SPORTS HONG KONG樓高五層、佔地近三萬平方呎，專為啟德體育園度身設計。當中集合三大主題體驗，包括全球首個「SONIC Stadium 超音鼠競技場」、「忍者道場」及「未來運動館」。並匯聚數十個融合尖端科技和創新娛樂的運動遊樂項目，提供結合運動和娛樂體驗。頂層為主題餐廳及酒吧「餓虎藏龍」，特設半室外用餐區，270度外望啟德主場館景色。

日本最大室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS的首家海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS HONG KONG，位於啟德體育園，於12月20日舉行開幕典禮。

擁有逾20年遊樂設施營運經驗的JOYPOLIS，以其龐大規模和豐富的運動遊樂項目，長期以來一直是日本當地民眾的首選室內遊樂園。為進一步拓展海外市場，經營商CA SEGA JOYPOLIS首次在日本國外授權開設JOYPOLIS SPORTS旗艦店。