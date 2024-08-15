日本JOYPOLIS SPORTS進駐啟德體育園　首設3萬呎海外旗艦店

啟德體育園旗下啟德零售館今日（15日）宣布，日本最大室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS經營商CA SEGA JOYPOLIS，將於園內零售館區開設其首家海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS室內體育娛樂公園。



擁有逾20年遊樂設施營運經驗的JOYPOLIS，以其龐大規模和豐富的運動遊樂項目，長期以來一直是日本當地民眾的首選室內遊樂園。為進一步拓展海外市場，經營商CA SEGA JOYPOLIS首次在日本國外授權開設JOYPOLIS SPORTS旗艦店。

香港旗艦店樓高五層、佔地近30,000平方呎，專為啟德體育園度身設計，匯聚超過20個融合尖端科技和創新娛樂的遊樂項目。

日本最大室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS經營商CA SEGA JOYPOLIS將於啟德體育園零售館區開設其首家海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS室內體育娛樂公園。

料可吸引大量本地和國際遊客

CA SEGA JOYPOLIS 吉本武社長表示，在香港授權開設 JOYPOLIS SPORTS這家日本國外首家旗艦店，是拓展國際市場的重要一步。選擇啟德體育園並落戶於零售館區，是因為這裡擁有卓越的地理位置和一流的設施，能夠吸引大量本地和國際遊客。