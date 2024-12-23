SPAC｜TechStar與汽車激光雷達供應商圖達通合併　後者估值117億

再有特殊目的收購公司（SPAC）公布合併方案。TechStar（7855）公布與內地汽車激光雷達供應商圖達通（Seyond）達成合併協議。TechStar指出，圖達通估值為117億元，合併的主要原因為車規級激光雷達解決方案具有巨大的市場及增長潛力，並在產品商業化方面取得行業領先的成就。



交易其中一部分，包括引入黃山市國資委、清科創業（1945）非執行董事龔虹嘉、華蓋資本，合共投資5.51億元，每股10元，認購合併後公司4.06%股權。現有公眾股東日後將持股約8.09%，圖達通創辦人鮑君威將持有13.72%投票權，成為大股東。圖達通是蔚來（9866）電動車激光雷達供應商之一，去年曾傳出擬到美國上市。

若成功合併圖達通創辦人將成大股東

另外，TechStar又提到，車規級激光雷達解決方案的商業化勢頭強勁，圖達通與供應商建立了合作關係，通過了車規級驗證，並設計了完善的生產流程。

鑑於在量產、交付，以及合作等多方面的商業化成功，圖達通相信，就其在汽車及非汽車應用場景中通過銷售其激光雷達解決方案創造及增加收入的長期及短期能力而言，財務前景非常廣闊。