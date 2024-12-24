美股｜道指收市升66點　納指漲0.98%　Nvidia飆近3.7%

聖誕節假期臨近，在美國國會通過臨時法案，避免聯邦政府停擺後，美股周一（12月23日）上揚，道指至收市升66點，納指漲0.98%。其中，AI晶片龍頭Nvidia漲3.69%。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收漲0.91% 恒指夜期高水41點

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲0.91%。其中，阿里巴巴漲3.48%、百度升3.10%。恒指夜市期貨收報19,924點，升28點，較恒指收市19,883點，高水41點，成交9,361張。

道指收市報42,906.95點，升66.69點或0.16%；納指收報19,764.89點，升192.29點或0.98%。標普500指數報5,974.07點，升43.22點或0.73%。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

Tesla及Meta同漲逾2% 高通升3.5%

多隻大型股上揚，AI晶片龍頭Nvidia漲3.69%，每股收報139.67美元，為升幅最大道指成份股。Facebook母公司Meta升2.49%、Tesla漲2.27%，Google母公司Alphabet也升1.68%。蘋果則微升0.31%、Amazon漲0.06%。不過，同屬「美股七雄」的微軟則跌0.31%。

手機晶片巨頭巨頭高通（Qualcomm）股價升3.50%。美國的陪審團認定，該公司擁有許可權，可在中央處理器使用Arm的晶片設計，Arm則跌4.00%。

沃爾瑪（Walmart）下跌2.05%。此前美國消費者金融保護局（CFPB）指控，這家零售巨頭和支付程式Branch Messenger合作，強迫超過100萬送貨司機使用高收費帳戶，導致工人共損失超過1000萬美元的附加費。

2024年12月23日，在日本東京舉行的聯合新聞發布會上的日產汽車和本田汽車的標誌。（Getty Images）

Rumble飆81% 本田ADR漲3.7%

影片分享平台Rumble表示股價上漲81.22%。該公司表示，已獲得加密貨幣公司Tether 7.75 億美元的策略投資。

本田汽車（Honda，HMC）ADR升12.72%，該公司與日產正式啟動合併磋商。

藥廠禮來公司（Eli Lilly）治療睡眠窒息症藥物Zepbound獲美國食品藥物管理局（FDA）批准，刺激股價升3.71%。

圖為2021年3月5日，禮來公司位於新澤西州的製藥廠。（Reuters）

美11月耐用品訂單跌幅超預期 消費者信心指數下跌

數據方面， 美國11月耐用品訂單初值按月跌1.1%，市場預期跌幅僅0.3%。扣除運輸的耐用品訂單初值按月跌0.1%，預期為上升0.3%；扣除國防的耐用品訂單初值下降0.3%。

另外，世界大型企業研究會（Conference Board）公布，美國12月消費者信心指數跌至104.7，低於11月向上修訂後的112.8。市場原估計會升至113.8，結果反映消費者信心轉弱。