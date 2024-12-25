美股｜道指聖誕節前高收390點　納指標指升逾1%　Tesla飆逾7%

聖誕節前夕，美股於周二平安夜（12月24日）只有半日市。道指至收市升390點，納指及標指同飆逾1%。 其中，美股七雄全部上漲，當中以Tesla升7.36%最多，每股收報462.28美元。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收漲0.79%

道指收市報43,297.03點，升390.08點或0.91%；納指收報20,031.13點，升266.24點或1.35%。標普500指數報6,040.04點，升65.97點或1.10%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲0.79%。其中，阿里巴巴漲0.45%。

圖為2022年8月22日拍攝的圖片，當中可以看到蘋果公司（Apple）的標誌。（Reuters）

Amazon蘋果Meta同漲逾1% 博通升3.15%

美股七雄全部上揚，Amazon漲1.77%、Facebook母公司Meta升1.32%、蘋果升1.15%、微軟漲0.94%、Google母公司Alphabet升0.76%，AI晶片龍頭Nvidia則漲0.39%。

晶片製造商博通（Broadcom）升3.15%；前一天下挫的ARM反彈3.88%。

醫療保健提供者NeueHealth股價飆74.94%。該公司表示，其最大股東New Enterprise Associates和現有投資者將透過13億美元的交易將該公司私有化。

隨著比特幣（Bitcoin）價格當日曾重上9.9萬美元，加密貨幣股走高，包括Microstrategy飆7.81%、Riot Platforms漲8.06%、MARA Holdings 升4.68%。