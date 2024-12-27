美股｜盤中曾跌181點　道指收市升28點　蘋果漲0.32%再創新高

聖誕假期後，美股於周四（12月26日）拆禮物日復市，交投相對淡靜。三大指數個別發展，道指至收市升28點，納指及標指微跌。其中，蘋果公司（Apple）曾觸及每股260.10美元的盤中新高，至收市漲0.32%，仍以每股259.02美元創收市新高紀錄。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收漲0.42%

道指收市報43,325.80點，升28.77點或0.07%；納指收報20,020.36點，跌10.77點或0.05%。標普500指數報6,037.59點，跌2.45點或0.04%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲0.42%。其中，阿里巴巴漲0.68%。

圖為2022年8月22日拍攝的圖片，當中可以看到蘋果公司（Apple）的標誌。（Reuters）

Tesla回吐1.76% Amazon挫0.87%

美股七雄僅蘋果升0.32%，其餘6隻均下跌。其中，Tesla繼上個交易日飆逾7%後，周四至收市回吐1.76%；Meta挫0.77%、AI晶片龍頭Nvidia跌0.21%。而Amazon挫0.87%，為跌幅最大道指成份股。

另外，本田汽車（Honda Motor）漲4.11%。

隨著比特幣（Bitcoin）價格回落，加密貨幣股下跌，包括 Microstrategy跌4.78%、Riot Platforms 挫1.03%、MARA跌4.22%。

圖為2022年9月23日路透社拍攝的設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣。（Reuters）

美元兌日圓曾升穿158 油價跌逾0.4% 現貨金價漲0.7%

美元在周四下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市報108.12，升幅0.13%。 其中，美元兌日圓上升，於匯市尾市報157.93，漲幅0.33%；日內曾高見158.10。

油價下跌。紐約原油期貨每桶收報69.62美元，跌0.48美元或0.68%。倫敦布蘭特期油收報73.26美元，跌0.32美元或0.43%。

金價上揚，現貨黃金每盎司最新報2,635.53美元，升幅0.70%。