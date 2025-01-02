蜜雪冰城再戰香港IPO 門店超4.5萬間 印尼越南貢獻海外收入70%
撰文：鄭文玥
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內地以平價策略著稱的，茶飲品牌蜜雪冰城，於新年首日再次更新招股書，申請來港IPO。公司去年初便已遞表，不過去年7月時該申請已失效。
最新招股書顯示，去年首9個月，公司收入按年增21.2%至186.6億元（人民幣‧下同），股東應佔溢利按年增45.2%至34.9億元，門店網絡實現飲品出杯量約71億杯。
根據機構報告，按照截至2024年9月30日的門店數計，其是中國及全球最大的現製飲品企業。按照2023年的終端零售額計，則是中國第一、全球第四的現製飲品企業，市場份額分別約為11.3%及2.2%。
而在內地，其共開設40,510家門店，而內地以外就有約4,800家門店，當中來自印度尼西亞和越南的收入約為或超過海外收入的70%。
招股書中續指出，今次集資將主要用於提升端到端供應鏈，進行品牌和IP建設，蜜雪冰城委任美銀證券、高盛、瑞銀為聯席保薦人。
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