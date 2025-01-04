iPhone 16內地減價　蘋果天貓官網旗艦店﹕最多減1000元人民幣

據淘天消息，1月4日0點起，蘋果天貓官方旗艦店公佈年貨節政策，iPhone系列最高直降1,000元（人民幣‧下同）。相比此前蘋果官網最高旗下產品800元優惠，這次蘋果天貓官方旗艦店的折扣力度更大。



在 1月4日0點至20日24點期間，iPhone 16全系列直降800元，疊加200元驚喜券後，最高優惠達到1,000元，到手價4,999元起。

此外，iPhone 、iPad、Macbook Air、Airpods、AppleWatch等全線產品開啟官方直降，疊加蘋果驚喜券和分期免息後，將達到官方管道的全網底價。

蘋果中國官網舉行新春減價活動

日前蘋果中國官網宣布舉行「叱咤福利蓄力中」活動，於1月4至7日推出新春減價活動。若以符合特定條件的支付方式購買指定產品，最高可節省800元（約852港元）。促銷活動涵蓋產品包括iPhone 16系列、Mac、iPad、Apple Watch、AirPods及Apple Pencil。

據蘋果中國官網介紹，其中iPhone 16 Pro或iPhone 16 Pro Max最多可節省500元人民幣（約533港元）；iPhone 16或iPhone 16 Plus減最多400元人民幣（約426港元），另外，iPhone 15或iPhone 15 Plus可減最多300元人民幣（約320港元）；iPhone 14或iPhone 14 Plus則可節省最多200元（約213港元）。

2024年9月20日，中國北京的一間蘋果商店開始發售新款iPhone16系列智慧型手機，圖為一名男子正在檢視 iPhone16ProMax手機。（Reuters）

Mac減價金額最大，15吋的MacBook Air（M3晶片）最高可減800元人民幣（約852港元），13吋的MacBook Air（M3晶片）最多可節省700元人民幣（約746港元）；13吋MacBook Air（M2晶片）則為600元人民幣（約639港元）。

路透社2日報道，中國是全球最大規模的智慧型手機市場，而蘋果正面臨市佔率下滑的問題，與中國手機品牌之間的競爭愈演愈烈，其中華為手機是蘋果iPhone的主要競爭對手。

報道指，蘋果在2024年第二季曾一度跌出中國智慧型手機銷售排行前五名的位置，其後在第三季有所復甦。研究公司IDC的數據顯示，2024年第三季度蘋果在中國智慧型手機銷量較前年同期仍下跌0.3%，而華為的同期銷量卻飆升42%。