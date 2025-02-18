iPhone SE4 盛傳今晚凌晨（2月19號深夜1時）發表，根據《彭博》（Bloomberg）報導，這款蘋果新手機將為最平的支援AI 功能入門版iPhone，價格預計在500美元內。更有傳將會改名為iPhone 16E，以後都不再有以 SE 命名的iPhone手機。



X爆料人Majin Bu指 Apple 想正式將 iPhone SE 系列與其他機款整合得更好，iPhone SE4 將改名為 iPhone 16E，E代表Essntial（必需品）以及Economy (經濟實惠)，並併入基本款 iPhone ：一般機（16／16 Plus）以及Pro機 (16 Pro/16 Pro Max )陣容。

至於關於iPhone 16E 傳將改改用 USB-C 充電口、4800 萬畫素相機鏡頭；並為首部改用 Face ID 臉部識別 取代 Touch ID 的SE機種，螢幕方面亦進化至 OLED 屏幕，但就仍然會使用M字額瀏海，而不是「動態島」，從網上流出的手機殼渲染圖可見，SE4 的mute掣會改成action掣，不過沒有16系列新加的快門掣。

而為能配合「Apple Intelligence」服務，記憶體會加大至 8GB，更轉用與 iPhone 16 系列同級的 A18 處理器。

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不過有一樣改變大家未必喜歡，因 SE4 的零件全面革新，因應成本建議售價將加至 499 美元起跳，比 SE3 貴了70美元。

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