iPhone 17 Air 價格公開！傳聞整合　或貴過iPhone 16 Pro Max？

iPhone 17 Air價格公開！有傳聞指Apple 將在今年推出全新超薄手機「iPhone 17 Air」，消息一出即引起了廣泛關注。這款新機型被認為將在設計上進行變革，並可能成為 iPhone 系列中最具特色的一款產品。以分享目前已知的 iPhone 17 Air 傳聞，包括設計、性能、相機、價格等。



極致輕薄設計

iPhone 17 Air 的極致輕薄設計是其最大的亮點，據《The Information》報導，iPhone 17 Air 將比現有 iPhone 設計更薄，並將在材質上進行變革。該機型可能採用鋁製機身，而非目前高階 Pro 型號的鈦材質。不過，澎博爆料人郭明錤則提出iPhone 17 Air 可能使用鋁和鈦混合的材質，以在輕量化與耐用性之間取得平衡。

「金屬透鏡」技術 Face ID更隱蔽

此外，iPhone 17 Air 的屏幕尺寸據稱為 6.6 吋，分辨率約為 2,740 x 1,260，並支援 120Hz ProMotion 技術，帶來更流暢的操作體驗。另一個引人注目的改進是前置相機和 Face ID 傳感器的設計。蘋果將採用全新的「金屬透鏡」技術，大幅減小 Face ID 模組的體積，進一步提升屏幕的整體感。

iPhone 17 Air用「金屬透鏡」技術令 Face ID 組件更隱蔽

薄身先決改用單鏡頭相機

iPhone 17 Air 的相機配置可能成為它與其他型號區別的關鍵之一。據多方消息來源，這款機型將僅搭載一顆後置鏡頭，而不是目前標準 iPhone 的雙鏡頭或 Pro 系列的三鏡頭設計。這是為了實現極致輕薄所做的妥協，但這顆單鏡頭的性能並不簡單。

iPhone 17 Air 薄身先決改用單鏡頭相機

據悉，iPhone 17 Air 將搭載與 iPhone 16 相同的 48MP 主鏡頭，能夠拍攝高質量的照片和 4K 影片。前置相機則從目前的 12MP 升級至 24MP，提供更清晰的自拍效果。同時，還有消息指出，可能會重新設計相機模組，將後置相機從傳統的左上角移至機身的中央頂部。

性能與處理器

iPhone 17 Air 將搭載 A19 處理器，而非 Pro 型號的 A19 Pro。這顆處理器預計基於 TSMC 的 3nm 製程技術製造，雖然無法與 A19 Pro 相比，但在能效和性能上仍能滿足大多數用戶的需求。此外，iPhone 17 Air 將配備 8GB RAM，相比 Pro 型號的 12GB RAM 略有縮減，但仍足以應付日常多任務處理。

iPhone 17 Air 將搭載 A19 處理器

在網絡技術方面，iPhone 17 Air 可能是首批採用Apple自研 5G 基頻晶片的機型之一。雖然這顆晶片在性能上可能無法完全匹敵高通的產品，但它整合了 5G、Wi-Fi、藍牙和 GPS 功能。

iPhone 17 Air 價格可能比17 Pro更貴？

價格比Pro更貴？

對於 iPhone 17 Air 的定價，目前存在多種不同的猜測。《The Information》認為，該機型可能比 Pro Max 型號更昂貴，起價可能高達 $1,300 美元。然而，分析師 Jeff Pu 提出了相反的觀點，他認為 iPhone 17 Air 將成為 Plus 系列的替代品，並可能具有更親民的價格，起價約為 $899 美元。