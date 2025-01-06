Tesla遭晨星唱淡　稱股價被嚴重高估　合理價210美元

Tesla去年交付量為逾10年來首次下跌。晨星最新報告指，即使2025年有望恢復交付量增長，但現價仍然被嚴重高估，認為Tesla合理估值僅為210美元，予其最低級「一星」評級。



Tesla 上周五股價收報410.44美元，晨星目標價相當於估計Tesla股價將跌49%。

Tesla於2024年全年交付178.92萬部，按年跌1%。若單計去年第四季，交付量按年增2.3%至49.5萬輛，但差過預期的50.4萬部。

晨星指出，Tesla交付量下跌反映現有車款接近市場飽和，不僅影響增長，亦縮小自動駕駛、充電及保險等附加服務的潛在市場規模（TAM，total addressable market）。

予目標價210美元

晨星下調Tesla汽車業務的短期交付預期，但能源儲存業務創新高，上調該分部的增長預測。晨星指出，兩項調整相互抵消下，維持Tesla合理估值不變，予目標價210美元。

展望後市，Tesla計劃在今年推出平價車型Model Q，並在美國加州和德州推出「F3級別」FSD版本，帶動整體交付目標實現20%至30%增長。晨星估計，因新車型量產可能延遲，Tesla的交付增速將低於指引，並相信Robotaxi（無人的士）服務短期內仍需改進才能落地。