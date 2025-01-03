Tesla 2024年總交付量首次下滑　低於180萬輛

美國電動車巨頭Tesla去年年度交付量首次下滑，原因在於公司第四季度交付的電動汽車數量低於預期，且激勵措施未能提振老款車型的需求。



綜合路透社和法新社報道，Tesla星期四（1月2日）公布年度報告，去年第四季度交付49萬5570輛汽車，全年總交付量略低於180萬輛，比2023年銷量低約1.1%。

2021年5月5日，鏡頭下美國紐約曼哈頓區一輛被雨淋濕的Tesla的標誌。（Reuters）

分析指，Tesla需要在今年首個季度銷售近51萬5000輛汽車，才能實現全年「小幅」增長的目標。

歐洲補貼減少、美國轉向低價混合動力汽車，以及來自中國比亞迪的激烈競爭給Tesla帶來了壓力。

圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有Tesla的標誌展示出來。（Reuters）

不過，公司負責人馬斯克在最新的財報電話會議上告訴投資者，他預計今年的增長率為20%至30%，部分原因是預計上半年將推出一款更實惠的車型和自動駕駛技術。

美國候任總統特朗普預計也將放寬對自動駕駛汽車的聯邦規定，可能有利於Tesla推動自動駕駛出租車的進程。

本文獲《聯合早報》授權轉載

