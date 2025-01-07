美股｜納指中段跌1.5%　道指走軟　Nvidia挫逾5%

數據顯示美國去年底經濟依然強勁，或進一步限制聯儲局減息。美股周二（1月7日）先升後跌，大型科技股有沽壓，納指最多曾挫逾1.5%。其中，AI晶片龍頭Nvidia跌逾5%，暫為跌幅最大道指成份股。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

截至本港凌晨1時15分，道指報42,691點，跌15點或0.04%；納指報19,587點，跌277點或1.40%；標普500指數報5,936點，跌38點或0.65%。

美12月ISM非製造業指數高預期

數據方面，美國供應管理協會（ISM）公布，去年12月非製造業指數為54.1，高於市場預期的53.3及前值的52.1。期內服務業活動增速加快，入價格升至64.4的接近2年高位，令市場關注通脹回升。

另外，美國去年11月貿易逆差增至782億美元，高於市場預期的780億美元，按月擴大46億美元，增幅6.3%。其中，美國對華貿易逆差收窄至近250億美元，按月減少近11%。油價上升。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

油價升0.9% Bitcoin價格回落

油價上升。紐約原油期貨現時每桶報74.25美元，升0.69美元或0.94%；倫敦布蘭特期油報77.99美元，漲0.69美元或0.90%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報97,349.81美元、24小時內約跌4%。