美股｜道指收市跌178點　納指挫1.89%　Nvidia瀉6.22%

數據顯示美國底經濟依然強勁，引發市場對通脹反彈的憂慮，以及聯儲局或進一步限制減息。美股周二（1月7日）先升後跌，大型科技股有沽壓。道指從盤中曾升224點，至收市倒跌178點；納指更挫1.89% 。其中，AI晶片龍頭Nvidia推出的新產品未獲投資者滿意，股價跌6.22%，每股收報140.14美元，為跌幅最大道指成份股。



圖為2024年10月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收挫0.20% 恒指夜期低水1點

道指收市報42,528.36點，跌178.20點或0.42%；納指收報19,489.68點，跌375.30點或1.89%。標普500指數報5,909.03點，跌66.35點或1.11%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌0.20%。其中，阿里巴巴跌1.22%。恒指夜市期指收報19,447點，跌43點，較恒指收市19,447點，低水1點，成交11,421張。

圖為2024年6月5日，台灣台北電腦展的參加者於Nvidia標誌前走過。（Reuters）

Tesla挫4% 蘋果及微軟跌逾1% Amazon挫2.42%

其他大型股也下滑，蘋果和Tesla遭券商下調評級，蘋果股價下滑1.14%、Tesla跌4.06% 。Amazon跌2.42%，微軟挫1.28%、Facebook母公司Meta跌1.97%、Google母公司Alphabet亦跌0.72%。

美光科技（Micron Technology）股價則漲2.67%，此前Nvidia指美光科技為GeForce RTX 50 Blackwell系列遊戲晶片提供內存。

加密貨幣股隨Bitcoin價格下跌，包括Microstrategy跌9.94%、Coinbase挫8.14%、MARA亦跌7.20%。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

JOLTS職位空缺多於預期

數據方面，美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，去年11月職位空缺增至809.8萬個，為近半年新高，高於市場預期的774萬個，以及多於10月的783.9萬個。

另外，美國供應管理協會（ISM）公布，去年12月非製造業指數為54.1，高於市場預期的53.3及前值的52.1。期內服務業活動增速加快，入價格升至64.4的接近2年高位，令市場關注通脹回升。

美元・美鈔・美元鈔票：圖為2021年2月8日路透社拍攝的設計圖片，可見股票圖表前方的一張張美元紙幣。（Reuters）

美元指數上揚 油價約升1% Bitcoin跌至9.6萬美元

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市報108.54，升幅0.26%。 其中，美元兌日圓走強，於匯市尾市報157.77，升幅0.11%。

油價上升。紐約原油期貨每桶收報74.25美元，升0.69美元或0.94%。倫敦布蘭特期油收報77.05美元，漲0.75美元或0.98%。

金價回升，現貨黃金每盎司最新報2,647.90美元，漲幅0.45%。

據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報96,376.93美元、24小時跌近6%。