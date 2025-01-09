美股｜道指收市升106點　量子計算概念股重挫

美國債息持續上揚，以及有傳美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）擬宣布「國家經濟緊急狀態」影響，美股周三（1月8日）個別發展，道指至收市升106點，納指則微跌0.06%。 另外，美股周四（9日）因全國哀悼日休市，以紀念前總統卡特（Jimmy Carter）的去世。



圖為2024年9月19日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

中概股指數收挫0.67% 恒指夜期低水16點

道指收市報42,635.20點，漲106.84點或0.25%；納指收報19,478.88點，跌10.80點或0.06%。標普500指數報5,918.25點，升9.22點或0.16%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌0.67%。其中，阿里巴巴跌0.94%，網易則漲2.85%%。恒指夜市期指收報19,264點，跌37點，較恒指收市19,279點，低水16點，成交15,497張。

圖為2022年8月22日拍攝的圖片，當中可以看到蘋果公司（Apple）的標誌。（Reuters）

Tesla及蘋果輕微反彈 AMD跌4.31%

前一天急挫逾6%的AI晶片龍頭Nvidia，周三再微跌0.02%。Meta則再挫1.16%、Alphabet也跌0.79%。蘋果及Tesla則輕微反彈，蘋果升0.20%、Tesla漲0.15% ，微軟漲0.52%。

另外，晶片股AMD因遭匯豐下調評級，令股價跌4.31%。

AI晶片龍頭Nvidia老闆黃仁勳表示，量子計算技術發展尚需時日，基於這種新興技術的電腦能有效投用，還需要30年的時間。其言論令量子計算概念股下跌，Rigetti Computer挫45.41%，IonQ跌39.00%、Quantum Computing跌43.34%。

圖為2024年6月2日，Nvidia行政總裁黃仁勳在台大體育館發表主題演講，以「AI人工智慧時代如何帶動全球新產業革命」為題。（Reuters）

ADP私企職位增幅遜預期

數據方面，美國新領失業援濟人數按周減少1萬人，跌至20.1萬人，少於市場原先預期會增至21.8萬人；續領人數按周增加3.3萬人，增至186.7萬人，合乎市場預期。

另外，人力資源服務公司ADP報告，美國上月私人市場職位新增12.2萬個，少過市場預期的13.5萬個。

美元・美鈔・美元鈔票：圖為2021年2月8日路透社拍攝的設計圖片，可見股票圖表前方的一張張美元紙幣。（Reuters）

美元指數升上109 油價跌逾1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市報109.09，升幅0.50%。 其中，美元兌日圓走強，於匯市尾市報158.35，升幅0.18%。

油價下跌。紐約原油期貨每桶收報73.32美元，跌0.93美元或1.25%。倫敦布蘭特期油收報76.16美元，跌0.89美元或1.16%。

金價回升，現貨黃金每盎司最新報2,663.30美元，漲幅0.55%。

據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報94,205.20美元、24小時跌逾2%。