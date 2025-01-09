安永建議2元交通補貼計劃設兩級制　兼向海外平台徵電子消費稅

安永稅務及諮詢預計，政府本財政年度將錄得980億元赤字，較預算案最初預測高1倍；截至今年3月底，財政儲備估計將減少至6,370億元，假設政府沒有任何收入，儲備相當於8個月的開支。



安永預期，未來幾年會繼續錄得赤字，故應探索新的收入來源，在考慮財政措施時應考慮「能者多付」原則，以免採取倉促行動影響到本地經濟復甦和民生。

安永指，港府應善用資源，加快審視現有公共服務的收費、徵費與罰款，例如違例泊車罰款多年未曾調整。

安永並建議繼續為市民提供100%的薪俸稅及個人入息課稅寬減，上限3,000元。(黃文琪攝)

建議優化2元交通補貼計劃

安永建議，豁免現有REITs收購新物業的印花稅、推出地區總部稅收優惠政策，對符合條件的利潤實行8.25%的優惠稅率等。同時亦應該優化公共資源使用，包括現行的2元交通補貼計劃，建議設立兩級分層補貼，60至64歲市民補貼上限每年定為800元，65歲以上維持不變，料每年可節省約5億元開支。

安永並建議繼續為市民提供100%的薪俸稅及個人入息課稅寬減，上限3,000元，按15%標準稅率徵收薪俸稅的納稅人除外。

開源方面，針對海外購物及服務供應網上平台，從香港客戶獲得收入，卻可能不會在香港繳納利得稅，安永稅務及諮詢有限公司金融服務香港稅務主管何耀波建議，政府審視現有稅法，是否有效地捕捉到非香港居民，在香港提供的部分電子服務和内容中取得的收入，可考慮向海外平台開徵電子消費稅。