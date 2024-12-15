財政預算案2025｜今展開公眾諮詢　陳茂波：須謹慎管理好公共財政

2025年度的《財政預算案》今日（15日）起展開公眾諮詢，財政司司長陳茂波表示，現時外圍環境持續不明朗，環球政經局勢複雜多變，本港經濟處於結構調整過程，更謹慎管理好公共財政的同時，推動經濟提速發展同樣重要，形容該階段「發展是核心，穩定至關鍵」。



財政預算案公眾諮詢今日（15日）展開，財政司司長陳茂波發表網誌，稱一直努力開拓新的經濟增長點，尤其持續加大力度推動創科發展。（財政預算案公眾諮詢宣傳片）

陳茂波指雖有地緣政治壓力 海內外企業仍信任香港

2025財政預算案將於明年2月26日發表，財政司司長陳茂波今日發表網誌，稱一直努力開拓新的經濟增長點，尤其持續加大力度推動創科發展，包括推動創科朝產業化方向發展，及以科技賦能各行各業提升生產力。「這些工作成效漸見，為香港未來的高質量提速發展，打下了更穩固的基礎。」

他又表示，本地的創科生態圈愈趨蓬勃，初創企業數目再創新高，其中非本地創辦人成立的初創數目佔比，亦上升至28%，母公司在境外的駐港公司總數亦創歷年新高。「可見，即使地緣政治壓力持續，海內外的企業仍然對香港充滿信心」。陳茂波認為，這些新來港的企業在港投資興業、創造就業機會，為本港經濟發展增添動能，是以實際行動對香港前景投下信心一票。

財政預算案公眾諮詢今日（15日）展開，圖為財政司司長陳茂波。（財政預算案公眾諮詢宣傳片）

陳茂波形容中央惠港措施下 零售、餐飲轉旺

陳茂波指出，隨着中央繼續推出各項穩經濟、利營商的舉措，加上各項惠港挺港的重要措施，近月本港市場氣氛漸見好轉。他舉例稱，兩周前，深圳居民一簽多行恢復並擴大，內地來港旅客數目顯著上升，上周末內地訪港旅客的人數平均超過13萬人，比上月周末平均人數超過15%，帶動本地零售、餐飲和旅遊相關行業人氣顯著轉旺。

啟德體育園預計明年3月啟用，陳茂波預計，首季度會有更多大型國際盛事和會議在港舉行，相信能進一步刺激市道，促進投資者在港投資興業的正面預期。

他亦認為金融業有新亮點，以資產和財富管理業務為例，去年淨資金流入增長約3.4倍，約3,900億元，發展強勁。上季，在港的持牌資產管理公司數目按年上升24%，開放式基金型公司數目亦按年急增逾132%。陳茂波說，在正面預期帶動下，不少國際的資產管理巨企和銀行都加大其在港的人手和規模，包括租用更大的辦公空間 。

他歡迎市民就財政預算案發表意見，指大家要引領香港在充滿挑戰的外圍環境、不斷變化的社會經濟狀況中，鞏固當前得來不易的成果，並朝更美好的目標加速邁進。