貿發局印尼辦旗艦活動推廣香港　吸引2000印尼商界參與

由貿發局舉辦的旗艦推廣活動「成就機遇．首選香港」(Think Business, Think Hong Kong)，今天在印尼雅加達舉行。是次推廣活動旨在促進香港與印尼的雙邊貿易及投資，透過論壇共同探討各行業的最新商機，以及香港目前的發展概況。是次推廣活動匯聚22家來自香港和印尼不同行業的展商參展，包括數碼港、科技園、投資推廣署等，大會也透過活動為印尼與香港企業安排多場一對一商貿配對會議。



此次推廣活動合共吸引約2000名印尼商界探討香港優勢，超過1500多名當地政商界人士參加高峰論壇，大會亦安排了200多場一對一商貿配對會議，交流晚宴有超過400名政商界人士出席。



林建岳：香港能為印尼企業帶來無限機遇

「成就機遇．首選香港」高峰論壇開幕環節的嘉賓包括貿發局主席林建岳、財政司司長陳茂波，以及印尼經濟事務統籌部國際經濟合作協調副主任Dr Edi Prio Pambudi。林建岳表示，「成就機遇．首選香港」作為貿發局的年度海外旗艦推廣活動，旨在加強香港及其主要環球經貿夥伴之間的商貿聯繫，而印尼一直是香港最重要的經貿夥伴之一。在此次推廣行程中，與印尼的政商界領袖會面，希望進一步深化雙邊往來。

他指出，香港作為國際大都會，在金融、貿易、物流及專業服務等傳統領域一直具備優勢，加上在創新及可持續發展等新興領域也有顯著成果，將為印尼企業帶來無限機遇。

印尼商界領袖認同香港角色

在論壇上，多位印尼商界領袖認同香港作為中國內地與國際之間「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要角色，尤其把中國內地與充滿活力的東盟地區連接起來，為包括金融、智慧城市、可持續發展、交通、創新科技等多個範疇的企業提供服務。

專題主論壇邀請到多位嘉賓分享，包括亞洲金融集團主席兼總裁陳智思、太古主席白德利、金管局助理總裁（外事）許懷志、印尼僱主協會主席兼Sintesa Group行政總裁Shinta Widjaja Kamdani，審視全球發展前景，同時探討香港與印尼企業推動區域及可持續發展的機遇。