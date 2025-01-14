美股｜道指收市升358點　納指曾挫逾1.7%

受美國債息維持在高位，以及市場對聯儲局減息預期下跌影響，美股周一（1月13日）個別發展，道指至收市升358點；納指則受晶片股拖累，曾跌逾1.7%，至收市收窄至挫0.38%。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收跌0.39% 恒指夜期高水29點

道指收市報42,297.12點，漲358.67點或0.86%；納指收報19,088.10點，跌73.53點或0.38%。標普500指數報5,836.22點，升9.18點或0.16%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌0.39%。其中，阿里巴巴升0.05%。恒指夜市期指收報18,903點，升1點，較恒指收市18,874點，高水29點，成交14,548張。

2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

Tesla反彈逾2% Nvidia跌近2%

美國出台新措施限制人工智能（AI）技術出口，令AI晶片龍頭Nvidia曾跌4.7%，至收市仍跌1.97%，每股收報133.23美元。美光科技（Micron Technology）亦跌4.31%

多隻大型股下跌，蘋果跌1.03%，微軟挫0.42%，Alphabet跌0.54%；Tesla曾跌3.7%，至收市反彈2.19%。

圖為2022年5月3日拍攝的圖展示了Moderna的標誌。(REUTERS)

Moderna瀉16.8% 特朗普社媒飆21%

醫療保險及相關股票上揚，聯合健康集團（UnitedHealth Group）上漲3.93%，CVS Health上漲7.31%，Humana升6.81% 。藥廠Moderna因下調年度收入預測，股價曾跌24.4%，至收市仍挫16.80%。

受子公司Southern California Edison（SCE）被指造成山火遭控告影響，Edison International股價下跌11.89%。

另外，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旗下社交媒體公司DJT大漲21.52%。