瑞銀料內地增量政策不止於兩會　全年續加碼　人民幣溫和小幅貶值

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤，談及宏觀經濟預測認為，今年會有比以往更多的增量政策出台，預算赤字率將至4%左右。不計入向大型銀行的注資額，特別國債的發行規模為2萬億（人民幣‧下同），地方政府專項債將發行超過4.5萬億，相信全年的政府債券發行，將按年增長超過3萬億元。



料「兩新」項目規模至少為去年3倍

汪濤引述去年9月底以來，推出的各種支持政策，包括10萬億的地方政府化債，她表示，相信上述舉措會緩解地方財政壓力，對經濟起到正面作用，但她更願意用「反收縮政策」來形容去年的政策，相信今年推出的才會是更多的「增量政策」。

她表示，今次的債務發行，料仍將用於支持重大項目的建設，例如「兩新」項目（大規模設備更新與消費品以舊換新）的規模，預計會是去年的3倍甚至更多。最為市場關注的，仍是今年兩會的政策將有多少用於刺激居民消費，當中還包括社保支出。

汪濤續指，刺激居民的消費信心，穩定市民的資產負債表，其實與穩樓市一脈相承。目前內房的調整，是否見底還難有結論，伴隨去年的樓市政策出台，確乎有一些成果顯現，但由於庫存較大、城鎮化速度放緩，尚無法確定會反彈多久，只能確定，對於今年整體經濟的拖累將比去年小。

汪濤續指，刺激居民的消費信心，穩定市民的資產負債表，其實與穩樓市一脈相承。（資料圖片）

預計美國第三季開始加關稅 內地續加碼政策

面對特朗普即將入主白宮，汪濤預計美國將從今年第三季，開始對華加徵關稅，但具體的幅度與種類暫不確定。根據該行此前報告，其曾預計有四分之一對美國的進口商品，可獲豁免加徵關稅。

不過她強調，由於全年的外部環境，都存在很大的不確定性，因此預計兩會不會是政策完結，7月召開的政治局會議將有加碼的可能，相信政府對於穩增長的決心是明確的。

汪濤預計，今年內地還會減息30至40個基點，預計10年期國債的收益率將為1.5厘。（資料圖片）

內地年內減息30至40個基點 人民幣溫和小幅貶值

而談及利率與匯率的平衡，汪濤預計，今年內地還會減息30至40個基點，預計10年期國債的收益率將為1.5厘。而美元在減息繼續及落地前，仍維持強勢，且美債收益率持續走高，不過她認為是市場對於特朗普上台後，對於美國經濟基本面變化的過度反應。

她續強調，在利率與匯率的權衡中，內地決策者確乎「兩個都想要」，既想要匯率，也想要穩增長的政策，此兩者長遠看來並不矛盾。汪濤表示，人民幣是信心的問題，而不只是中美利差，需要刺激政策與結構政策的配合，如果能把國內增長穩下來，也是可以支持人民幣匯率的，且她相信，人民銀行還有很多的工具，包括跨境資本流動，可以出手保衛，因此預計人民幣今年溫和小幅貶值。