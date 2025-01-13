瑞銀冀中國股市取代樓市為「居民財富蓄水池」　已見耐心資本入市

瑞銀在上海舉辦大中華研討會，該行中國策略分析師孟磊表示，希望以股市取代樓市，將股市轉變為全新的「居民財富蓄水池」，相信在外圍不明朗中，縱使中國股市波幅大，但總體取態樂觀。



已見耐心資本入市 冀為股市築底

孟磊提出，相信政策寬鬆的方向是明確的，今年的財政赤字率應介乎3%至4%，而PPI將有望從負值趨近於0，乃至突破至正值。在股市層面，結合股權風險溢價，其認為中國股市估值仍低，且去年9月底救市措施推出後，市場情緒並沒有非常樂觀，因此上升的空間反而大。總體而言，該行預計滬深300指數的每股盈利增長，將提升至6%。

他認為，此前房地產行業，一直承擔「居民財富蓄水池」功能，但如今股市正從融資導向，由轉為投資導向，結合分紅回購等市值管理要求，利好股東回報，相信A股可以取代內房，積累居民財富。目前內房市場總體價值約200至300萬億元人民幣，A股市值就為88萬億元，尚需逐步推進。

此外，他還提及，當下不乏耐心資本入市，尤其是長期國債收益率跌破2厘，包括退休基金、保險公司等長期資金，出於成本與長期回報考慮，願意通過ETF等渠道進入資本市場，可以為中國股市築底。

港股首選互聯網板塊 已成外資「標配」

該行大中華研究部總監連沛堃則表示，對於港股及MSCI中國，首選互聯網板塊，且該板塊已成為海外投資者，投資中港股市的「標配」。

他指出，過去幾年互聯網公司始終致力於提升毛利率，股東權益回報率（ROE）未來可保持雙位數，兼之以行業競爭放緩，仍為中港股市首選。此外，高股息主題、教育、餐飲、以及啤酒、乳業內需同為推薦板塊。