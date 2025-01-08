瑞銀料恒指年底僅見20000點　港樓價持平　人幣貶值更惹北上潮

瑞銀展望今年港股表現，預計年底恒指目標價為20000點，較當前僅錄得低單位數升幅，揀股策略宜保守，仍偏好高息股。



而本地樓市方面，瑞銀香港房地產分析師梁展嘉指出，去年本港住宅價格下挫7%，認為今年樓價將持平，而寫字樓的跌幅可較上年收窄。綜合各區評分，梁展嘉就自爆，就地區而言，其最心水紅磡和觀塘。



年底目標僅見20000點 高息股份仍值博

瑞銀香港策略師陳志立表示，2025年會是波動性高的一年，特朗普對於地緣政治風險的不確定增加，兼之以市場對於美國減息的預期銳減，對港股會產生較大影響。依照其預計，年底大市僅能見20000點，而今日收市就報19279點，漲幅僅見低單位數。

從揀股角度，其表示，會延續較為保守的取態，偏好高息股份，例如基建、電訊股。其指出有本地發展商，股息率約見5至7厘，其實值博。

瑞銀香港策略師陳志立表示，恒指年底目標價為20000點。

三類略進取股份可吸納

而較為進取的股份部署，其首先就看好互聯網板塊，認為該板塊的盈利好過預期，是去年支持大市向上的重要動力，且伴隨回購派息等股東回饋政策，仍值得吸納。

此外，其續指可部署與出行相關的、旅遊概念股份，當中就包括澳門博彩股，演唱會等娛樂項目的增加，料將更為利好此類股份。

最後受惠於內地政策概念，可以有選擇地挑選消費股，尤以小型產品消費股，例如啤酒、家電等板塊。

去年本港住宅價格下挫7%，瑞銀認為今年樓價將持平。（資料圖片）

料本港樓價按年持平 政府或出手助去庫存

至於本地樓市，該行認為樓價將持平，而寫字樓的租金跌幅可較收窄。不過，伴隨美國減息步伐不及預期，該行預計，按照市場普遍認知，美國今年減息50個基點，本港年底的按揭貸款利率將約為3.2%，而租金回報會升高至3.8%。

瑞銀香港房地產分析師梁展嘉認為，香港收入仍然依賴土地，相信若樓價繼續下行，政府會出手相助。其明言，現時許多發展商槓桿不低，且庫存高企，因此政府需想辦法幫助去庫存，否則投地意願就會非常低。而政府可能採取的手段，就包括將港樓投資，加入投資移民的範圍。

其續指，近來多有內地買家選擇購置港樓，首兩位原因分別為具投資潛力以及子女教育，相信伴隨本地吸引人才的政策完善，會吸引更多人才及家人來港入市。據其調查，有12%的內地一線城市受訪者，兩年內會有來港定居的意願。

瑞銀預計，伴隨人民幣貶值，港人北上消費的熱情或增加。（資料圖片）

料人民幣貶至7.6 累本地零售額最多跌半成

該行續強調，預計今年美元兌人民幣可見7.6，伴隨人民幣的貶值，會對本地零售造成打擊。其預計，港人北上消費的熱情或因此增加，而內地遊客卻會降低來港旅行意願，因此本地零售額，可能會下跌0至5%。