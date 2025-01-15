碧桂園年半共蝕逾1912億元人民幣　稱積極探討債務重組及合理延展

自去年4月停牌的碧桂園（2007），一口氣公布2023年全年業績，以及截至去年6月底止中期業。於1年半年該公司累計虧損1,912億元（人民幣‧下同）。



惠州碧桂園十里銀灘。（網絡資源圖）

2023年虧損1784億元

公司公布截至2023年12月底止，全年蝕1,784億元，不派末期息；2022年同期虧損60.52億元。期內，收入4,010.15億元，按年下跌6.82%；集團共有總現金餘額638.16億元，總借貸下降至2,496億元。

去年中期虧損收窄至128億元

該公司又指出截至去年6底止，6個月虧損128.42億元，不派末期息；2023年同期虧損489.32億元。期內，收入1,021.02億元，按年減少54.88%；集團共有總現金餘額約448億元，總借貸約2,502億元。

去年上半年交付15萬個單位

碧桂園指出，保交房依舊是第一要務。期內，集團及其合資企業和聯營公司累計完成交付房屋逾15萬套，累計交付面積約1,822萬平方米，涉及到29省178個城市。隨着交付工作逐步進入深水區，公司採用極限收支的運營策略，充分挖潛現有交付資源，通過與主要承建商及供應商協商合理的付款計劃，確保雙方對項目進度和結算安排保持共識，切實保障項目的正常運轉；同時，公司積極響應國家和地方政府的各類扶持政策，依託白名單、項目及閒置土地收儲等相關政策，全力爭取外部資源支持交付工作的順利推進。

保信用方面，該公司高度重視債務風險化解，積極主動與各利益相關方溝通探討包括境外債務的整體重組、債務期限的合理延展，以及融資成本的適度下降等多種舉措；同時，響應各類融資端政策的號召，積極推動更多項目進入白名單，為項目的穩定運營爭取更多的時間和空間，逐步實現長期及可持續的資本結構。

惠州碧桂園十里銀灘。（網絡資源圖）

高度重視化解債務風險

目前該公司正以地產開發業務為核心，努力探索建築科技和代管代建兩項新業務。目前，兩項新業務已實現獨立市場化運作，在各自領域適應當下市場變化不斷進行自我完善提高，並有望在未來與開發業務形成合力。相信「一體兩翼」的協同發展能夠為公司的未來帶來強大的競爭優勢。

碧桂園稱，期內，存貨減值計提已大幅減少為27億元，基本判斷公司已將存貨減值大部分出清。長期來看，該公司目前的資債壓力有望逐步減緩，未來權益預計會有較大的增厚空間。