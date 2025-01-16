嘉信理財料美國全年至多減息1至2次　標指揚5.3%　兩大板塊跑出

嘉信理財香港發佈投資展望，公司董事總經理及首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop預計，美聯儲的減息步伐或偏向於謹慎與穩定，全年至多減息1至2次，本周期的最終利率的合理區間，將處於3.5至4厘。



而由於特朗普即將正式入主白宮，其高關稅的壓力，或將使通脹重燃，其預計中美經濟增長在2025年均會放緩。短期來看，美元兌人民幣仍將走強，取決於中方，願以多大的貶值幅度，應對關稅衝擊；不過從下半年開始，料美元兌人民幣的強勢或有所回落。



料今年標普500增長5.3% 兩大板塊跑出

Jeffrey表示，儘管美國、中國兩大經濟體的經濟增長，預計放緩，但其他國家的情況將會有所改善。而對於環球股市而言，據 MSCI 全球基準指數的追蹤結果顯示，全球股票在典型的美國選舉後開局中上漲。其認為，除卻此前少數人工智能AI股份，當下越來越多不同產業的股份也出現了上漲的趨勢。

嘉信理財香港理財顧問林長傑表示，當前美股仍處於較為健康的位置，企穩50天、200天等多條移動平均線，預計今年標普500的平均增長為5.3%。不過他也提醒，美股將更加波動，尤其是板塊之間將出現輪動，其對金融及通訊板塊看高一線，但認為非必需消費品表現或就不濟，與去年的情況有所差異。

而談及中港股市，嘉信理財就認為，中港股市仍將以政策為導向，需要等待特朗普關稅政策出台，觀察內地的政策取態，不過中港股市的低估值仍算吸引。

美長債息不排除升至5厘 關稅政策續惹波動

近期伴隨美國PPI、CPI數據的接連發佈，美國國債收益率因面對市場減息預期的調轉，一度陷入大幅波動。Jeffrey認為，由於關稅政策的不明朗，美國國債收益率的震盪未止，但全年整體未必有太大變化，預計10年期國債收益大概率企於4.5厘，但不排除會在4至5厘的區間波動。

問及美國長債是否進入超賣狀態，值得入市投資，Jeffrey解釋稱，由於市場預計，美聯儲今年至多減息1至2次，因此投資者或更願考慮短期固定收入債券，短債利率的風險回報較10年期國債更吸引。