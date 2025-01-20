銀公禤惠儀︰今年多變數香港需攻守兼備　首季組新興市場工作小組

特朗普上任在即， 揚言對外加徵關稅等政策，市場憂慮中美貿易戰及地緣政治等風險將進一步升溫。香港銀行公會主席禤惠儀預計，市場面對特朗普2.0與1.0的心態會有分別，前者心理上會有所預備，而也知道多元化投放的重要性，也希望此次會有相關應對的措施能夠抵消相關政策影響。銀公主席屬於三年一任，她回顧過去擔任兩屆主席幾乎每次都面臨市場大變動，上一次為正值新冠疫情期間。



特朗普上任在即，禤惠儀表示，市場將面對較多變數，香港需要「攻防兼備」。（Reuters）

市場面對特朗普2.0與1.0的心態會有分別

禤惠儀表示，去年環球經濟增長3.2%，預計今年表現也會平穩，故此香港情況應也不會太差。不過，市場將面對較多變數，當中「有危有機」，包括中美關係、地緣政治，及「中國+1」策略下供應鏈向東盟地區轉移，相信亞洲仍會是環球經濟增長主要動力。內地經濟方面，預計政府會保持寬鬆貨幣及財政政策，人行料將繼續減息降準，希望為經濟及內需帶來支持，市場流動性料將保持穩健。

在此多變數環境下，禤惠儀認為，香港需要「攻防兼備」，目前已「種了好多種子」，例如政策上已開放一簽多行，各項吸引人才及投資移民計劃也有所審判，相信能夠先「旺丁」後「旺財」。而據她觀察，不少家族辦公室也會租用辦公室。與內地互聯互通方面，近日人行也公布六大措施，包括千億元人民幣貿易融資流動性等，香港也可以好好利用。

禤惠儀表示，銀公今年首季目標為成立新興市場工作小組，包括為當地提供人民幣使用及結算等方面的支援。。(Getty Images)

香港獨特優勢仍存 聯匯制度行之有效

對於香港在中美貿易戰及地緣政治下，對外聯通的角色會否被削弱，她就指出，香港獨特優勢仍存，包括與內地互聯互通的優勢，東南亞及中東這些地區均希望加強多邊合作，而香港在多方面會具備國際經驗。至於近期市場對聯匯制度疑慮升溫，她就表示，該制度已經歷多年測試，面臨過不少挑戰，屬於行之有效的制度，為香港帶來抵禦及發展能力。

而銀公今年的工作重點，也是在多變的環境下做好防守工作，能夠進攻得宜，包括鞏固香港作為國際今日中心地位，去年銀公到訪東南亞國家，今年會繼續，預計會到訪印尼及越南。今年首季目標為成立新興市場工作小組，包括為當地提供人民幣使用及結算等方面的支援。該小組工作範圍除了東南亞地區，還包括中東市場。

同時，下半年隨著防騙Money Safe的推出，銀行方面也會做相關準備。中小企支援方面，近日也有開會處理中小企個案，目前收到約400宗個案，除了幫助他們處理融資相關訴求外，也希望幫助他們升級轉型。