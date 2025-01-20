銀公禤惠儀料美國今年減息兩次　港發展商貸款質素可控

特朗普上任在即，銀公主席禤惠儀表示，特朗普政策或令通脹升溫，預計今年全年聯儲局僅會減息兩次。美國減息步伐料會減慢，料高息會有較大機會維持一段較長時間。至於港息走向，去年最優惠利率（P）已跟足下調3次，累積減幅0.625厘，再下調空間可能相對變小，料會視乎各家銀行資金成本等情況而定。



禤惠儀預計，今年全年聯儲局僅會減息兩次至於港息走向，去年P已跟足下調3次，再下調空間可能相對變小。（資料圖片）

港P息跟足美息減3次再下調空間或有限

面對減息環境，銀行業務方面也迎來新增長動力，包括有更多內地客戶來港開戶以及做投資，因多變環境他們需要多元化投資來分散風險，對金融市場帶來支持。

隨著美國減息，住宅樓宇交易有回暖跡象，市場投資風險胃納有所上升，政府推出的人才及投資移民計劃也帶來人流，也帶動租務市場，令租金上升，至於何時會轉租為買則仍需要時間。隨著息口緩慢回落，預計銀行貸款增長不會再回落，會回復平穩走勢。

香港房地產貸款質素方面，禤惠儀表示，觀察到新來港企業或者家族辦公室會傾向在觀塘等二線區域入租，而非中環等一線地區，為中小型地產行業帶來需求。同時，疫情以來在家辦公模式，對市場帶來改變，但相信相關結構性的實力仍存，大型發展商槓桿比率屬於低，不會憂慮香港房地產會拖垮銀行業，或造成銀行體系問題。