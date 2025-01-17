萬科總裁祝九勝傳被帶走　摩通﹕或暗示公司流動性壓力處臨界點

萬科（2202）首席執行官兼總裁祝九勝，被內地傳媒指遭到公安機關帶來走，以及深圳相關工作專班已全面介入，消息引發今早公司股價及債價均下挫。及後祝九勝於微信朋友圈內貼出與傳聞無關的貼文。摩根大市指出，目前不能確認任何傳聞，但認為一旦祝九勝確實被帶走，或暗示公司流動性壓力已到臨界點。



萬科半日跌6.2%，報4.56元。萬科兩隻境內債價格明顯下挫，其中「20萬科08」一度跌逾30%被深交所公告停牌後，「22萬科06」亦因跌幅超過20%被停牌。

摩通﹕萬科生存依賴政府支持

摩通指出萬科的生存高度依賴政府的支持。若欠缺政府支持，公司今年面對逾300億元人民幣的債務到期下，相信面臨違約風險。目前難評估「工作小組介入」的意思，因為存在數種可能性，萬科的命運亦截然不同。墮入要麼遭放棄，要麼獲拯救的局面。

該行指出從負面方面來看，若工作小組是希望讓當局深入調查萬科的所有隱藏債務問題，而「保交樓」是唯一目標，那麼這次「介入」可能與恒大 （03333） 於2021年所經歷的情況相似。而從正面來看，「介入」可能代表萬科可能會在獲得更多國企支持下實現「國有化」，這可能會令公司重生。

萬科總裁祝九勝。（視覺中國）

料萬科股價尚有下跌空間

該行亦指出基於許多市場傳聞已被證實是虛假的，加上缺乏細節，很難預測結果，故不排除事件當中存在誤會。

摩通稱，自周四晚上祝九勝被帶走的消息傳出前，萬科境內債價於1月16日已下跌逾兩成，而股價則相對穩定，基於事件充斥不確定性，預期萬科股價將下挫。萬科股價自2023年10月高位以來已累跌60%，跑輸期內恒指表現，若以上一個低位為基準估算，股價下跌空間逾20%，但股價仍有機會受行業消息面帶動，惟即使在政策支持力度加大下，萬科股價難以出現持續的反彈。