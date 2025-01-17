Bitcoin重上10萬美元 外電﹕特朗普擬設國家Bitcoin儲備
撰文：張偉倫
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特朗普將於下周一再次就任美國總統。被視為對加密貨幣友好的他，據報會設立一個國家Btcoin（比特幣）儲備。
受到有關消息，比特幣再次企穩於10萬美元，最新報10.1799萬美元。
據外電報道，特朗普上台後計劃發布加密貨幣行政命令，將加密貨幣提升為政策優先事項，並讓業內人士擁有發言權。報道引述消息人士指出，有關命令將加密貨幣列為國家當務之急或優先事項，以指導政府機構與行業合作。
報道又指出特朗普新政府計劃成立一個加密貨幣諮詢委員會，倡導該行業的政策優先事項。同時又正在討論是否在行政命令中納入一項指令，要求所有政府機構審查有關數字資產政策，並可能暫停任何涉及加密貨幣的訴訟。
機構估計美政府持200億美元Bitcoin
另有報道指出新一屆政府擬建立國家比特幣儲備，當中包括目前美國政府已持有的數目。按分析公司Arkman數據目前美國政府持有價值約200億美元比特幣。
知情人士提醒該行政命令並非最終版本，或會在發布前進行調整。
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