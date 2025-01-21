碧桂園復牌高開3.1%　稱已制定多項計劃及措施緩解流動性壓力

碧桂園（2007）在港交所發出公告，指出已達成復牌指引，今日 （1月21日）起恢復買賣。公司今早高開3.1%，報0.5元。



公司指出，已於1月14日公布2023年全年業績及2024年中期業績，目前並無其他尚未公布的財務業績。

惠州碧桂園十里銀灘。（網絡資源圖）

經營業務具有價值資產支持

同時又指出從2023年全年業績，以及2024年中期業績內，可見公司的經營業務有足夠的業務運作，並且擁有相當價值的資產支持營運，所以應得以繼續上市。

公司亦指出已制定多項計劃及措施，以緩解流動性壓力並改善財務狀況，包括積極採取各種債務管理措施，並於截至今年12月底止年度現金流量預測中已考慮到該年度的應償還金額，以解決階段性流動性壓力。

公司又表示，自去年4月2日暫停買賣以來，公司通過有關（其中包括）未經審核營運數據、須予公佈交易、更換核數師及董事以及清盤呈請的公告（包括但不限於日期為2025年1月20日提供有關清盤呈請情況更新的公告），向其股東及投資者告知所有與本公司相關的重大資料。因此，董事會認為相關復牌指引亦已達成。