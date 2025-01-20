碧桂園清盤案　稱料下月底可達成債務重組方案　案押後至5.26再訊

內房巨頭碧桂園去年遭建滔集團的子公司申請清盤，清盤呈請今（20日）早在高等法院再訊。債權人申請即時清盤，碧桂園一方卻稱料下月底可就債務重組方案達成協議，法官押後聆訊至5月26日。



呈請人Ever Credit Limited，要求頒令碧桂園控股有限公司清盤。除呈請人外，另兩名債權人分別為債券持有人的信托人以及澳門國際銀行。

高等法院。

債權人對達成重組協議不樂觀

債權人今指，碧桂園重組進度落後，對協議能否達成不樂觀，要求法庭即時頒令清盤。碧桂園一方則指，據存檔文件顯示有進展，碧桂園作為最大內房，公司重組複雜，料下月可與債權人達成協議，為平衡各方利益，申請押後聆訊4個月。

法官陳靜芬批准押後至5月26日，並指如碧桂園債務重組有進展，應發出公告，否則債權人有權要求提前聆訊。

案件編號：HCCW116/2024