美股｜特朗普未加關稅　道指收市升537點　Nvidia上揚　蘋果下挫

美國新任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就職後首個交易日，市場受他未即時加徵關稅帶動，投資者同時評估其能源、移民等政策。美股周二（1月21日）上揚，道指收市升537點，與標指同創個多月來新高。



圖為2024年9月19日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

中概股指數收跌0.36% 恒指夜期低水79點

道指收市報44,025.81點，升537.98點或1.24%；納指收報19,756.78點，升126.58點或0.64%。標普500指數報6,049.24點，漲52.58點或0.88%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌0.36%。其中，阿里巴巴升0.33%。恒指夜市期指收報20,028點，跌132點，較恒指收市20,106點，低水79點，成交18,065張。

圖為2022年8月22日拍攝的圖片，當中可以看到蘋果公司（Apple）的標誌。（Reuters）

Nvidia升2.28% 蘋果挫3.19% 甲骨文漲逾7%

蘋果（Apple）遭券商efferies下調評級，令股價下跌3.19%，為跌幅最大道指成份股。其他大型股漲跌不一，Amazon升2.11%、Google母公司Alphabet升1.05%，Facebook母公司Meta漲0.60；Tesla則下滑0.57%。

另外，甲骨文（Oracle）股價飆7.20% 。有消息指，美國新任總統特朗普將宣布，由多間科技巨擘投資巨額發展人工智能（AI）基建，甲骨文為當中之一。

受此消息影響，AI晶片龍頭Nvidia股價也漲2.28%，公司市值超越蘋果成全球第一。另Arm和 DELL分別升3.98%及1.76%。

圖為2021年10月18日，甲骨文（Oracle）位於愛爾蘭都柏林的辦公室。（Reuters）

特朗普首日未公布關稅措施，汽車製造商通用汽車（General motors）和福特（Ford）股價分別上漲5.75%和2.50%。

3M漲4.17%，此前該工業集團公布了樂觀的第四季度利潤，為升幅最大道指成份股。