特朗普上任在即　星展續撐美股值博　科技板塊看高一線

星展發佈2025年市場展望，該行認為，仍可增持美股，尤其是科技板塊，具有長期增長的潛力。香港時間今夜，特朗普就將正式就職，該行相信，隨著新政府推出減稅及放鬆管制政策，投資者在美股投資，可獲得可觀回報。



該行續預計，美聯儲今年將減息兩次，分別減少25個基點，不過由於美國各項經濟指標穩健，已明確軟著陸，甚至重燃市場溫和加息的預期，兼之以潛在的貿易衝突。故而該行雖然將股票整體由「減持」升至「中性」，仍然更看好債券多於股票。



續撐美股值博 中港股票需「有所選擇」

星展集團投資總監侯偉福表示，由於企業利潤提升、國內消費穩健、人工智能相關資本支出強勁，及特朗普可能會落實擴張性政策，看好美股多於歐股、日股。當中美股獲得「增持」評級，日股評級「中性」，歐股就為「減持」。

而論及中港股市，該行並未提供目標價與趨勢預測。星展指出，由於中港股市估值較低，亞洲（除日本以外）股市，相對發達市場折讓高達34%，故仍可以增持，但須「有所選擇」。 在揀股方面，該行就偏好內地科技股、平台股等，認為其估值與盈利能力均吸引。

星展發佈2025年市場展望，該行認為，仍可增持美股，尤其是科技股，具有長期增長的潛力。

投資宜採啞鈴策略 美股持倉可佔三成

在投資策略上，侯偉福指出，將秉持「槓鈴式」策略構建投資組合，一方面把握特朗普擴張性政策的優勢，尋找投資最高貝塔值的類別；另一方面，則要尋求防禦性資產。

在綜合各種資產類別的持倉中，以中等風險情況計，美股佔比最大為32%，亞洲（除日本以外）股票佔比就應為11%。

該行特別提及，今年的投資主題會是體育投資，由於體育直播賽事的增長，市場的興趣以及賽事的舉辦頻次增加，主要受惠的板塊，就包括賽事分析、直播、票務及電玩。

星展特別提及，今年體育投資概念值得關注。（資料圖片）

看好債券多於股票 黃金仍看漲

而在債券投資中，該行尤其看好A/BBB級的債券，在綜合各種資產類別的投資組合中，認為發達市場公司債的持倉佔比可為20%，發達市場政府債佔比11%，新興市場債券就為5%。

對於另類投資產品，該行就認為，可有14%的持倉用於配置另類投資，包括黃金、私募、對沖基金等。而儘管近期金價有所波動，但由於美國財赤上升，仍維持結構性看漲黃金，且貿易的衝突或加劇投資情緒的緊張，故而青睞避險類資產。