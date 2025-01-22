滙豐前海辦公樓揭幕　耗資40億人幣　王冬勝︰與夥伴推動灣區發展

滙豐位於深圳前海的新辦公大樓「HyQ 前坊」今天（22日）正式揭幕，是集團在華南地區投資持有的首座綜合辦公大樓。滙豐中國深圳分行也於同日舉行喬遷典禮，邀請得多名內地高官出席。



出席的內地高官包括深圳市委常委，前海合作區黨工委書記、前海管理局局長王守睿、深圳市委金融辦常務副主任時衛乾、前海管理局副局長文娉，及南山區委常委夏雷。

滙豐銀行主席王冬勝表示，自己與深圳有著深厚感情，剛入職滙豐主力負責大中華區業務，負責研究拓展深圳及廣東市場。他認為粵港合作空間大，包括幫助中資企業走出去，滙豐會尋求更多夥伴合作，推動大灣區及世界經濟發展。

滙豐銀行主席王冬勝認為，粵港合作空間大，包括幫助中資企業走出去。

新大樓投資逾40億元人民幣

今年正值滙豐成立160周年，HyQ前坊標誌著集團在粵港澳大灣區發展的里程碑。 作為滙豐推動粵港業務聯動的重要樞紐，位於前海深港現代服務業合作區的新辦公大樓總投資超過40億人民幣，充分體現集團長期看好大灣區的發展前景，以及持續投入內地市場的長遠承諾。

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，目前粵港澳大灣區的經濟規模已相當於不少國家，的確是機會處處、增長潛力可觀。一直以來滙豐致力推動大灣區的發展，在前海建設新辦公大樓是不斷加碼投資的最新舉措。 作為國家級的粵港澳合作重要平台之一，前海在制度創新和金融開放方面不斷突破，港企港人服務體系日益完善。HyQ前坊的啟用，讓滙豐更好地利用前海的政策及區域優勢，通過進一步整合粵港兩地的服務資源提升跨境服務能力，把握大灣區不斷加速的市場開放和經濟發展機遇。

廖宜建稱，HyQ前坊的啟用，讓滙豐更好地利用前海的政策及區域優勢

滙豐深圳分行及前海證券等已進駐

HyQ 前坊樓高25層，另有四層地庫，寫字樓建築面積約五萬平方米。包括最新遷入的滙豐中國深圳分行，滙豐前海證券早前已經進駐，而滙豐軟件發展（廣東）也在新辦公大樓設立團隊，專門負責大灣區跨境金融科技創新。各團隊將加強協同合作，更好地發揮大灣區金融市場優勢，服務其客戶。

大灣區是滙豐業務拓展的戰略重點區域之一，多年來不斷完善區內業務布局，通過整合三地服務優勢、聯動三地資源，為大灣區的融合發展提供金融支援。 滙豐中國在深圳的首家財富管理旗艦網點亦於近日開業，進一步提升大灣區的財富管理服務能力。此外，滙豐為區內企業提供一系列數碼化創新產品與服務，支援大灣區跨境商貿往來，以及快速增長的新經濟行業。

HyQ 前坊以「峽谷•綠園」為建築設計靈感，整座建築物都融入可持續發展的元素。新辦公大樓已獲得國家綠色建築三星、美國綠色建築協會領先能源與環境設計核心與外殼類別（LEED-CS）金級認證，並且是前海首座全面使用綠色可再生電力能源的辦公大樓。HyQ 前坊主要由涯豐自用，而其他租戶包括來自科技、金融、服務及文化等行業的機構，共同構建多元、有活力的生態圈。