滙豐渣打今日起推見證開戶　足不離港可開立內地帳戶

滙豐及渣打宣布推出「見證開戶」服務，讓香港居民更輕鬆開立內地銀行戶口。滙豐由今日（20日）起，合資格個人客戶可透過香港分行提供的見證開戶服務，遙距申請開立滙豐中國大灣區人民幣II類結算戶口。同時，渣打香港亦宣布推出大灣區見證開戶服務，本港居民可在渣打香港指定分行以代理見證方式，開立渣打中國個人銀行結算賬戶。



滙豐：費用全免 無結餘要求

滙豐指出，年滿18歲、持有香港永久性居民身份證及回鄉證等有效證件的客戶，均可預約前往22間指定的香港分行辦理見證開戶手續。而開立滙豐中國大灣區人民幣II類結算戶口費用全免，亦無最低結餘要求，客戶每日最多轉入、存入及向商戶付款10,000元人民幣，全年上限人20萬元人民幣。此外，客戶可使用香港滙豐流動理財應用程式或網上銀行即時轉賬至該戶口。

滙豐香港區財富管理及個人銀行總經理伍楊玉如表示，新的見證服務讓客戶毋須親赴滙豐於內地分行就可開立當地帳戶，隨着港人遊覽大灣區內地城市變得更普遍，流動支付已成消費者偏好的付款方式，新服務正好提供方便可靠的方案，讓客戶輕鬆處理日常消費。

滙豐香港區財富管理及個人銀行分銷主管彭淑貞表示，目前有22家分行提供相關服務，西九龍新分行暫沒有該服務，但未來計劃會進一步拓展。

滙豐最近一項關於港人在內地付款習慣的調查亦顯示，內地手機支付應用程式是受訪者最常使用的付款工具之一，佔總交易宗數28%。調查亦發現，約三分之二受訪者認為，持有內地銀行戶口會使旅遊更為便利，並有超過一半的受訪者表示有興趣在內地銀行開立II類戶口以連接內地手機支付應用程式，惟當中近七成人卻不願專程到內地辦理開戶。

渣打：數個工作天內可開立

另一方面，渣打香港亦宣布推出「大灣區見證開戶服務」，讓香港居民毋須親身前往內地開立賬戶。客戶只需持有香港永久性居民身份證、回鄉證等內地有效證件及內地/香港手機號碼，於任何一間指定渣打香港分行，即可以代理見證方式申請開立渣打中國II類賬戶。

有關戶口可於數個工作天內成功開立，客戶將能從渣打中國網上銀行啟用賬戶及綁定內地支付平台，進行流動支付及消費。「優先私人理財」及「優先理財」之客戶更可豁免匯出匯款服務費。

渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，近年香港市民到大灣區生活和工作愈趨頻繁，跨境支付需求與日俱增。大灣區見證開戶服務將便利港人及提升在內地，尤其是大灣區城市的日常消費。