特朗普稱關稅是強勁武器　寧願不必對中國使用　人民幣升穿7.26

美國總統特朗普接受《霍士新聞》訪問時指出，寧願不必對中國使用關稅。



特朗普，「我們對中國有一個很大的力量(power)，那就是關稅」。他強調，「他們不想要這些，我寧願不使用這些武器，但這些武器對中國來說是一種巨大影響」。他說，「中國從美國獲得大量資金，並利用這些錢來建設軍隊」。

受到有關言論刺激，人民幣在岸價上揚，截至上午11時18分，最新報7.2566，升320點。

圖為2025年1月23日，美國新任總統特朗普（Donald Trump）向瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）發表講話。（Reuters）

稱中美關係非常好

另外較早前，特朗普於達沃斯論壇演講時表示，他認為美國和中國的關係會「非常好」，但也必須是「公平的」。在被問及中美關係時，特朗普稱，中國國家主席習近平主動給他打了電話，雙方關係很好，還表示希望北京可以幫助終止俄烏戰爭。

特朗普於周一（20日）就任為新任總統，其後表示有意從2月1日起對來自中國的貨品加徵10%關稅，因為毒品芬太尼透過墨西哥及加拿大流入美國。