特朗普就任美國總統第2日,便透露考慮從2月1日起,對中國產品加徵關稅。受到有關消息拖累,人民幣離岸價跌94點,報7.2746。



特朗普指出其政府正討論在2月1日,對從中國進口的商品加徵10%關稅,宣稱理由是毒品芬太尼,正從中國運往墨西哥及加拿大。

特朗普:U.S. President Donald Trump signs documents as he issues executive orders and pardons for January 6 defendants in the Oval Office at the White House on Inauguration Day in Washington, U.S., January 20, 2025. REUTERS