達沃斯論壇｜特朗普促減息及下調油價　警告外國產品將面臨關稅

美國新任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月23日以視像方式，向正在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）發言。他向商界領袖表示，希望降低全球油價、利率和稅率，並警告如果商品產自美國境外，將面臨關稅。受特朗普講話影響，油價隨即下跌、道指上揚，美元兌一籃子外幣則漲跌不一。



要求沙特前美投資增至1萬億美元

這是特朗普上任4天以來，首次向全球商界和政界領袖發表講話，聽眾包括來自世界各地的1,000多名企業高層、官員和其他人士，以及波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。

特朗普表示，將要求立即降低美國利率，全球利率也應該下降。此外，他將要求沙特阿拉伯和石油輸出國組織（OPEC）降低油價，並稱這有助於結束俄烏戰爭。他說：「如果油價下降，俄烏戰爭就會立即結束，現在油價已經高到足以讓戰爭持續下去……實際上，在某種程度上，他們（海灣國家）對正在發生的事情負有很大責任。」

此外，特朗普並要求沙特將對美國計劃的投資計劃，從最初報道的6000億美元增加到1萬億美元。他表示，「我會要求沙特王儲將金額湊整到1萬億美元左右，他是一位很棒的人。我認為他們會這麼做，因為我們（美國）對他們很好。」

油價：圖為2022年12月4日，Fuga Bluemarine的運油輪，停泊在俄羅斯納霍德卡港(Port of Nakhodka)。（Reuters）

「來美國生產你們的產品吧」

他又稱，「我要向全球所有企業傳達一個非常簡單訊息：來美國生產你們的產品吧，我們將為你們提供世界上最低的稅率。」

特朗普警告，「如果你不在美國生產產品，這是你的特權，那麼很簡單，你就必須支付關稅。」他表示，新增的關稅將為美國國庫注入數千億美元，甚至數萬億美元，以加強國家經濟並償還債務。

特朗普再次批評傳統盟友加拿大，警告要徵收關稅，指兩國之間存在著巨大貿易逆距，強調「美國要要求其他國家尊重」。

2025年1月20日，美國前總統拜登（Joe Biden）在馬里蘭州安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）發表演說。（Getty）

批評拜登氣候及多元政策

他也嚴厲批評了前總統拜登（Joe Biden），以及對方多年來主導達沃斯的政策，包括氣候變遷政策和多元化政策。

特朗普在競選時預告，會對全球商品徵收10%的關稅，並對中國商品徵收60%的關稅等，但相關措施均未在上任首日公布。但他表示，為打擊非法移民和非法毒品湧入，會在2月1日起對加拿大和墨西哥進口貨物徵收25%的關稅。