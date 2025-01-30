港股蛇年「運程」預測　下跌「魔咒」難打破　博呢兩季蛇步生金

今日﹙30日﹚為乙已蛇年大年初二，在此祝《香港01》讀者身體健康！隨著有「狂人」之稱的特朗普再度執政，市場人士均擔心新一年投資市場，會因為其政策而變得波動。由於靈蛇代表智慧與靈活，若投資者能巧若靈蛇，正好對應這個波譎雲詭的投資環境。未知是否巧合，每逢蛇年恒生指數均反覆低收，操作技巧要求更大。



每逢蛇年恒指總低收

過去4個蛇年，恒指跌幅介乎5.9%至32.7%，其中表現最差為2001年的金蛇年，全年下瀉32.7%。當年港股大幅下跌，受科技泡沫爆破，以及美國發生9.11等重大事件影響。在第5個蛇年，預料港股又會有一個怎樣的表現？

風水指數料恒指春冬兩季上揚

中信里昂在每個農曆年底公布風水指數，對下一個農曆年恒指及樓市走勢作預測，免年其形容稱，「兔子伸長尾巴，把龍緊緊纏住，說明今年港股上半年市場整體疲軟，未到仲夏不會大幅回升，而如果一切順利，之後市場會維持在高位，但要小心，騎在龍背上穿越市場絕非安穩之旅。」儘管細節，未算完全復刻，整體走勢竟存一致性。

來到蛇年，該行預料整體恒指經歷先低後高走勢，3月為全年低位，春季及冬季有理想升勢。

踏入今年4月，港股出現一段較快的升勢，而這一段升勢將直至6月初為止。不過之後恒指便出現一段較長時間的沉靜時期。如同該行在報告內指出，恒指在今年6月如在岩石上曬太陽的懶蛇，停滯不動。隨後大市再輕度向下，至今年11月起恒指重拾升勢，至蛇年底時會觸及全個農曆年高位，可是蛇年流年盤中缺金，料全年大市升幅有限。

中信里昂預料今年恒指走勢是先低後高。（里昂風水指數報告）

看來投資者若希望過一個「肥蛇年」，便要把握恒指春﹑冬兩季的升勢。

不過再翻查中信里昂風水指數過往紀錄。發現該行分別預測在2001年及2013年的蛇年，恒指可以反覆高收，結果這2個年度港股低收，實際結果與預測有一段距離。未知該行對木蛇年的預測能否實現？投資者拭目以待。

沈慶洪預期，蛇年初期大市走勢會較反覆，於18500點至21000點之間徘徊。﹙資料圖片﹚

沈慶洪﹕特朗普政策將左右後市走勢

其實最終大市在蛇年會否高收，還是要看「一男子」，就是特朗普於年內的政策推行。從第一屆特朗普政府可以得悉，其喜愛利用關稅作為極限施壓的談判工具，以及「不按理出牌」的執政作風，令市場人士無所適從，加劇投資市場的波動。

獨立股評人沈慶洪直言，既難以預測特朗普的施政措施，亦會影響息口走勢等風險，加上亦未清楚中央政府會否再推出新的刺激措施，因此他預期蛇年初期大市走勢會較反覆，料於18500點至21000點之間徘徊。

張智威預料，港股全年大市走勢屬有波幅而無升幅。﹙資料圖片）

而信誠聯席董事張智威亦對恒指蛇年表現較有保留，認為受到中美角力，以及美國政府會針對中國採取較嚴緊的措施，甚至有機會再次發動貿易戰，因此預料全年大市走勢屬有波幅而無升幅，亦建議投資者須彷如靈蛇般靈活，懂得於空間遊走。

或許恒指勢於蛇年出現蛇行般反覆，但是總有當旺行業。中信里昂風水指數指出，恒指生肖屬土雞，作為吉祥生肖之首，雞為昂首闊步，為各行各業及不同組織帶來合併合作潛力，不僅可以促進協同效應，更可以強化各行業之間的聯繫。同時雞與蛇的深厚情誼將激發行業創新轉型，為企業探索未來前路做好舖墊。

我們的預測方法劍走偏鋒，以四柱八字排出命盤。誕生於1969年11月24日的恒生指數，五行屬土，生肖為雞。我們以月度運勢為基礎，描繪出恒生指數的動向、趨勢和相對變化幅度。我們充分發揮五行生克、飛星化煞的理論優勢，深入分析各個行業未來一年的變化圖景，以及對應的陽宅風水擺設，為您旺運來財。 里昂風水指數報告2025

風水指數報告﹕五行中木運勢最強

該行又指出在木蛇年運勢最強的五行是木，認為從事布藝﹑繪畫卷軸裝裱及藝廊都值得關注。該行亦指出，今年屬金的行業會波瀾不興。屬水及屬土的行業在蛇年亦有不俗的運勢，其中屬水的行業包括貿易航運，屬土的行業則包括古董文玩﹑眾多類型的諮詢公司等。至於屬火的行業如大型油氣行業，在今年亦有較佳表現。

沈慶洪指過年前後可以短炒攜程。(資料圖片)

沈慶洪及張智威兩位股評人，蛇年又有什麼股份推介？沈慶洪指出隨著內地有機會於年內繼續減息降準，因此具中特估概念的股份可以繼續留意，同時認為農曆新年前後，可以對攜程（9961）短炒，以560元作中線，上望600元，而下望則為520元。

張智威預料投資者將資金泊入黃金，建議留意SPDR金ETF（2840）(REUTERS)

張智威則預料投資者為求避險，會將資金泊入黃金，建議投資者可以留意SPDR金ETF（2840）。由於今年估計最少有5隻大型新股掛牌，以及市況波動下交投有可能增加，所以亦較看好港交所（0388）前景。