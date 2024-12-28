恒指「命中率」年終檢閱！　盤點大行港股預測　風水指數超靈驗？

時至歲暮，港股今年的成績單也待揭盅，一併將見分曉的，還有眾大行的預測「功力」。回視年初時節，恒指目標價與美國息口變化，就為今年預測的兩大主陣地。



《香港01》以此兩項為依據，盤點包括大摩、高盛等在內的7間大行的預測，連同中信里昂風水指數，在科學分析、玄學推演中，比拼「神算子」究竟花落誰家。而新章再啟，各間大行又將如何押注2025年市場表現？



港股全年共有兩輪明顯的上升市，均受惠於政策利好。（資料圖片）

恒指全年「先低後高」 春秋兩迎政策牛市

縱觀恒指2024走勢，總體呈現「先低後高」格局，全年最低為1月底的14794點，最高則為10月初的23241點，近來則徘徊拉鋸，一度在失多條移動平均線後，平安夜（24日）半日市，卻重收復兩萬大關，本周就以20090點收市，較去年底收報收17047點有近兩成升幅。

港股全年共有兩輪明顯的上升市，均受惠於政策利好。第一輪為4月19日至5月20日，當時中證監提出5項對港合作措施，令港股由萬六點，連升數日至逾19700點。第二輪則為9月24日，內地三大監管巨頭齊聚出招，大市一路狂飆，至10月7日的23241點見頂。

恒指2024走勢，總體呈現「先低後高」格局，全年最低為1月底的14794點，最高則為10月初的23241點。（彭博截圖）

年底預測將見分曉 三間大行入「決賽圈」

檢閱各間大行目標價，其實「修補」動作多多，年內就做出了多次調整。不過僅根據去年底或今年初，最早設定的價格而言，較為接近的目標區間就來自滙豐、花旗與瑞銀。

滙豐私銀去年12月予19890點目標價，年初就降至19300點，目前情況與去年底的目標更為接近。而花旗1月初時，將恒指目標由23000點降低至19800點，則降低後的數字更為接近。而上望價位中，較接近的目標價就來自瑞銀，其料大市年底可見20600點。

不過，大行年內均多次修訂目標價。滙豐旗下環球研究團隊，於港股暴升的9月24日「大救市日」當天，反而逆市看淡，將年底目標價由19810點降至19060點；而瑞銀則延續樂觀取態，9月上調目標價至22100點。

值得一提的是，花旗年中曾升目標價，惟9月初重降至19800水平，伴隨後續救市出招，該行亦只調升了對2025年的價格預測，故以9月修訂後的數字看來，仍屬花旗較為接近。此外，東亞銀行亦於年中時，提出年底19900點的目標價，也接近於時下水平。

9月底內地推出刺激措施，港股一路飆升，較上半年而言保持高位。（資料圖片）

沈大師4萬點未成真 風水指數押中下半年抽升

而去年底，《香港01》亦曾向有「沈大師」之稱的沈振盈問及看法，當時其仍堅稱恒指4萬點的目標，最淡亦看3萬點，不過今年其目標，亦未能實現，並笑稱「從來不睇大行目標」。

除卻大行分析，中信里昂於新年時，慣例發佈風水指數，依照其年初以風水理論分析，香港市場起步緩慢，先跌後回穩，3月恒指將跌至年內低位，在7、8月恢復元氣，之後平步青雲，會創出新高。

其形容稱，「兔子伸長尾巴，把龍緊緊纏住，說明今年港股上半年市場整體疲軟，未到仲夏不會大幅回升，而如果一切順利，之後市場會維持在高位，但要小心，騎在龍背上穿越市場絕非安穩之旅。」儘管細節，未算完全復刻，整體走勢竟存一致性。

中信里昂風水指數截圖。

大摩明年最熊看14000 花旗上望28000

辭舊迎新，來年展望又當如何？1月20日特朗普入主白宮，關稅陰雲何解；3月內地兩會召開，具體政策怎樣接力；兼以美聯儲意外「轉鷹」，息口走向何去何從，預測可謂難度重重。

就目前而言，最熊情形就出自大摩手筆，大摩11月時，降低明年底基本情形下，恒指目標價至19400點，最高雖上望25000點，最低就只殘存14000點，明言面對通縮環境，地緣政治緊張局勢加劇，料中資股盈利增長持續受壓，將評級降至「略為減持」。

而看漲情緒高昂的大行，首先就為花旗，不過該行是於今年10月的牛市行情中，上調明年底的目標價至28000點，暫未有後續補充。另一間高盛，雖於11月中旬的報告中，降港股評級為「減持」，然該行首席中國股票策略師劉勁津卻預計，恒指可期23000點，反予以「超配」評級。

美聯儲自2024年9月開啟減息週期，全年合計減息1厘。（資料圖片）

美國全年減息1厘 渣打、花旗分析師「命中」

除卻牽動人心的港股上落，美聯儲動作，更是與全球投資市場「息息相關」。今年9月18日，美聯儲終宣佈減息0.5厘，為4年以來首次，隨後年底的兩次議息，又分別減息0.25厘，相當於全年合共減息1厘。

而綜合大行於年初時的預測，儘管各行內部的分析師觀點，尚存差異，但仍屬渣打與花旗的分析師觀點，最為「命中」。渣打香港財富管理業務主管何文俊曾指出，預計下半年才開始減息，幅度料為1厘；而花旗大中華區經濟師雷智顏預計，美國2024年下半年才開始減息，最後兩季各減0.5厘，表述與今年息口情況，最為契合。