當年收購扭盡六壬　今低價「放手」　李澤楷沽《信報》的啟示

龍年收爐在即，傳來一宗惹人關注的交易。電訊盈科(0008)公布，斥資7,000萬元向大股東兼集團主席李澤楷購入老牌政經報章《信報》業務，盛惠7,000萬元。

信報僅賣七千萬 成傳媒賣盤最新「參考價」？

7,000萬對香港首富幼子而言，絕對是 「散紙」，但也有不少令人深思的地方。近年，世界各地媒體皆走坡，吸引力減低，但仍不時傳出賣盤的消息，作價閒閒地以「億」做單位。遠的不說，2021年何柱國出售手上28%星島﹙1105﹚持股，作價3.7億元，而同年新世界﹙0017﹚主席鄭家純增持有線寬頻﹙1097﹚大股東永升亞洲，一躍成為前者大股東，也要2.1億元。

現在，整間《信報》，貴為本地歷史悠久、具品牌價值的財經報紙，也只作價7,000萬元，教人意外之餘，更令人反思目前政經環境，媒體何價？當然，今次交易，買賣雙方皆是「自己人」，作價未必完全屬市價，但難免為本港各大媒體賣盤定下一個新的「參考價」。

電盈斥7,000萬元向李澤楷購《信報》業務。﹙資料圖片﹚

當年收購扭盡六壬 傾談一年

另一個深思位是，小小超為何選擇沽出《信報》，雖然《信報》近年見紅，但影響力及品牌猶在。須知道，18年前李澤楷買入《信報》，引起廣泛關注，他當時為完成交易更作出不少「讓步」。

翻查資料，2006年當時已是電盈主席的李澤楷與信報創辦人林山木夫婦等達成協議，一間以李澤楷為委託人的信託公司，透過旗下Clermont Media Limited，與信報創辦人林山木等共同組成新公司「信報財經新聞有限公司」，各佔五成股權，新公司購入《信報財經新聞》及《信報月刊》的出版權。協議還安排了林氏夫婦在往後一段時間，把餘下的半數股權售予李澤楷，讓其「獨擁」《信報》。

當時交易細節並無公布，市場人士估計交易接近3億元。3億元對小小超只是「散紙」，但為促成交易，小小超著實花了不少心機。據《信報》時任董事、筆名「曹仁超」的曹志明當時指，出售《信報》予李澤楷一事，已商談約一年，是李澤楷主動接觸他們，表達希望收購意願。

李澤楷當年收購《信報》，可謂扭盡六壬。﹙資料圖片﹚

至於為何傾成年方成事？曹志明指，當時與李澤楷談判膠著的其中一個最主要問題，是他們要求將編採自主，寫入法律文件，李澤楷原先拒絕，但最終讓步，答應保持編採獨立、所有員工順利過渡，保持該報原有作風不變。而李澤楷當時亦向傳媒稱，購入《信報》的動機，是希望為香港的新聞自由作貢獻，絕不是為了賺錢，更不會把報紙當作「私器」以宣傳家族生意。

李澤楷當時如此說，一來為表誠意，二來也有法律原因。《廣播條例》對跨媒體擁有權有限制，李澤楷其時擁有電盈旗下的寬頻業務，於是他以信託公司購入信報權益，李氏本人只是該信託公司的委託人，非信託公司的董事、股東或受益人等，所以不算是持有該信託公司，以避開有抵觸條例。

如今，《信報》對外而言，不再是李澤楷「旗下」，而是受上市公司所有，「親密」程度大減，又是否反映本港大孖沙對媒體興緻已降？