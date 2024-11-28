《信報》退休老總郭艷明復出再打李家工　夥拍馬浚偉｜政壇諸事町

《信報》總編輯、資深傳媒人郭艷明（Alice）今年8月退休，休息四個月後，近日有發展，據悉她將重出江湖，回巢曾任執行總編輯的新城電台，出任「首席內容總監」，與藝人出身的「首席營運總監」馬浚偉拍住上，郭艷明將主管新聞內容。



《信報》由電訊盈科主席李澤楷持有，而新城電台則是長和系李嘉誠和李澤鉅旗下子公司，所以郭艷明仍在打「李家」工。長和最快明日（29日)公布任命，郭艷明明年1月上任。



新城電台由長江和記實業旗下的長江實業及和記黃埔各持一半股權。（資料圖片)

郭艷明畢業於中文大學，獲經濟系學士學位，曾先後服務於不同的媒體，包括報章、電視台及其他新興媒體，至今擁有超過40年傳媒經驗，除《信報》外、也歷任麗的電視、《財經日報》、TVB無綫電視新聞及公共事務部、香港電台電視部、《蘋果日報》、馬會、星島新聞集團、電訊盈科等機構。她在無綫電視任職時擔報道財經新聞主播、監製，而廣為觀眾認識。

郭艷明8月離任《信報》總編輯，她在任時也擔任報業公會主席。（報業公會網頁圖片）

郭艷明這次是第二度在新城電台任職。長和集團在2001年2月28日公布，新城廣播有限公司委任郭艷明為新城財經台執行總編輯，負責新城財經台的前線編採工作，並協助時任總編輯趙國安制定全台的編採方針。