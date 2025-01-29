美股｜納指飆2.03%　Nvidia反彈近9%　中概股造好阿里急揚6.8%

中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的影響消散，美股周二（1月28日）造好。道指收市升136點，在多隻大型科技股急漲下，納指漲2.03%。其中在前一天挫近17%的AI晶片龍頭Nvidia，於周二飆8.82%，每股收報128.86美元，公司市值重回3萬億美元上方。



2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

中概股指數收漲1.69% 阿里巴巴漲逾6%

道指收市報44,850.35點，升136.77點或0.31%；納指收報19,733.59點，升391.75點或2.03%。標普500指數收報6,067.70點，漲55.42點或0.92%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收漲1.69%。其中，阿里巴巴漲6.76%、百度升3.57%。

圖為2022年8月22日拍攝的圖片，當中可以看到蘋果公司（Apple）的標誌。（Reuters）

蘋果升3.65% 微軟Meta漲逾2%

蘋果等大型股上揚，蘋果升3.65%、微軟升2.87%、Facebook母公司Meta也漲2.19%、Google母公司Alphabet升1.82%，Amazon也漲1.16%。

其他與AI相關的股票也有所收復，其中甲骨文（Oracle）漲3.58％、博通（Broadcom）升2.57％。

皇家加勒比郵輪漲12%

另外，皇家加勒比郵輪公司（Royal Caribbean）漲12.00%，因該公司預測的年度利潤遠超市場預期。

國防巨頭洛歇馬丁（Lockheed Martin）跌9.18%，因公司預測2025年獲利遜於市場預測。國防巨頭RTX因季續理想，股價則漲2.64%。

美元：路透社2011年8月2日在日本東京拍攝設計圖片中，可見多張面額為100美元的鈔票。（Reuters）

美元兌日圓重上155 油價金價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市報107.86，升0.49%。 其中，美元兌日圓下跌，於匯市尾市報155.54，升0.67%。

油價回升 。紐約原油期貨每桶收報73.77美元，漲0.60美元或0.82%。倫敦布蘭特期油收報77.49美元，升0.41美元或0.53%

金價上揚，現貨黃金每盎司最新報2,764.10美元，漲0.85%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報101,921.85美元、24小時內升0.5%。