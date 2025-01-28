DeepSeek觸發納指小股災　晶片股外另一板塊跌更重　美媒解釋原因

中國AI企業DeepSeek推出新模型R1後，由於性價比高，消息衝擊美股市場，多隻美股晶片股1月27日重挫，包括股王英偉達（Nvidia或NVDA，又譯輝達）。事實上不止晶片業受影響，核電股同樣大跌，幅度有過之而無不及。



美股科技股1月27日迎來小股災，英偉達、博通（AVGO）、台積電（TSM）、美光科技（MU）等半導體相關股大跌，如英偉達跌17%。除此之外，核電股如Oklo（OKLO）、Constellation Energy（CEG）、Vistra（VST）也急挫，幅度更是動輒超過20%。

2025年1月27日，圖為美國科技公司英偉達（Nvidia，又譯輝達）和中國人工智能公司深度求索（Deepseek）的企業標誌。（Reuters）

美媒MarketWatch刊文指出，摩根士丹利（Morgan Stanley）去年預測與人工智能（AI）相關的耗電量可能從2023年佔美國電力消耗量的3%，到2020年代尾上升至10%，但DeepSeek新模型的出現，可能會令情況改變，其他AI模型將可能複製他們性價比高的開發方式，從而大大提高能源效率。

報道指出，在電力領域內，與AI革命最密切相關的股票便是核電股，這些股票在過去一年快速上漲，例如OKLO僅在今年便上升97%，核電廠營運商Vistra（VST）在過去一年大升369%，如今它們迎來衝擊，在1月27日分別單日下跌25.6%與28.2%。