美國議息｜聯儲局一如預期維持利率不變　重申通脹仍略顯偏高

美國聯儲局周三（1月29日）公布議息結果，一如預期宣布維持利率不變，以繼續遏抑通脹，聯邦基金利率目標範圍維持在4.25厘至4.50厘。聯儲局自去年9月以來，已經連續3次減息，累計下調幅度達到1厘，市場普遍預期聯儲局將放慢減息步伐。



圖為2008年9月16日，美國華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明稱，委員們一致同意此次的利率決定，重申通脹「仍略顯偏高」。聲明未再提及通脹朝2%目標取得進展的表述，稱近期指標顯示，經濟活動仍在穩健擴張。

聲明指出，近幾個月來，失業率已穩定在較低水平，勞動市場狀況依然穩固。通脹仍處於相對較高水準。目前經濟前景存在不確定性，官員會密切關注雙重風險，並重申在考慮是否進一步調整利率時，將審慎評估最新經濟數據、經濟前景變化，以及風險平衡情況。

為控制美國40年來最嚴重的通貨膨脹，美聯儲於2022年3月開始連續加息，此輪加息周期共加息11次，累計加幅5.25厘，聯邦基金利率目標範圍由0至0.25厘加到5.25至5.5厘，創2001年1月以來最高。

2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

美股跌勢擴大 道指跌逾200點 納指挫逾1%

在議息結果公布後，美股跌勢擴大。截至本港周四凌晨3時17分，道指報44,604點，跌245點或0.55%；納指報19,494點，跌239點或1.21%；標普500指數報6,014點，跌53點或0.88%。Nvidia最新報跌6.44%，每股120.68美元。