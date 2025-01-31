彭博﹕美國政府擬就DeepSeek透過新加坡購Nvidia晶片　進行調查

內地初創科技公司DeepSeek推出的AI產品爆紅，令市場人士驚艷之餘，美國政府亦有意審視過往對晶片產品管制措施。《彭博》引述知情人士透露，美國官員正調查DeepSeek是否通過在新加坡的第三方購買Nvidia（英偉達）的先進晶片，如果屬實，這涉嫌規避美國對AI晶片的出口管制。



DeepSeek最近發布了名為R1的AI大模型，其性能可以媲美國最先進的同類產品，這一突破顯示中國在AI競賽中所取得的進展可能超出此前預期。多位業內人士對R1展現的能力表示驚嘆，DeepSeek也宣揚其AI模型的低成本和高效能，這引發了競爭對手對其是否依托西方技術構建模型的猜測。

報道引述要求匿名的知情人士透露，白宮與聯邦調查局（FBI）在調查DeepSeek是否通過位於新加坡的中介購買美國禁止對華出售的Nvidia晶片。

2025年1月27日，圖為美國科技公司英偉達（Nvidia，又譯輝達）和中國人工智能公司深度求索（Deepseek）的企業標誌。（Reuters）

商務部長提名人稱會強硬DeepSeek應對購買Nvidia晶片情況

報道指出DeepSeek沒有立即回應置評請求。Nvidia發言人在一份聲明中表示，「我們要求合作夥伴遵守所有適用的法律，如果收到任何違規的信息，會採取相應措施。」該晶片生產商本周早些時候發布的聲明暗示，它相信DeepSeek沒有違反美國的出口管制。白宮和FBI的代表沒有立即回覆置評請求。

美國總統特朗曹提名的商務部長人選盧特尼克暗示，DeepSeek規避了美國的出口管制，並誓言如果自己提名獲得確認，將對這個問題作出「非常強硬」的回應。

盧特尼克周三（29日）在提名確認聽證會上表示﹕「他們買了大量的Nvidia晶片，找到了繞過障礙的方法，這才讓DeepSeek模型得以誕生」。「不能再這樣下去，如果他們要和我們競爭，那就放馬過來，但別用我們的工具來跟我們競爭。我在這一點上會表現得非常強硬」。