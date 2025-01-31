美媒：美國眾議院行政部門發通知 警告國會員工勿使用DeepSeek
撰文：劉耀洋
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中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）此前新推出的DeepSeek R1模型因開發成本較美國低、且功能強勁受到外界關注。美媒1月31日報道，美國眾議院首席行政長官（Chief Administrative Officer）警告國會辦公室，不要使用DeepSeek。
美媒Axios於31日報道稱，眾議院首席行政長官向國會各辦公室發出的一項通知中指出，DeepSeek正在接受其部門審查，目前尚未獲得在眾議院使用的授權。
該通知還警告指，已有人利用DeepSeek傳播惡意病毒軟件。為了降低相關風險，眾議院已採取安全措施，限制DeepSeek在所有眾議院有關設備上的使用。
眾議院首席行政長官在通知中表示，所有國會工作人員都不得在任何官方手機和電腦等設備上安裝DeepSeek。
報道稱，這已非首席行政官第一次限制國會員工使用人工智能相關產品，其部門2023年就曾對ChatGPT的使用施加限制，通知各國會辦公室他們只能進行某些工作時，使用OpenAI聊天機械人的付費版本。
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