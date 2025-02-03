金管局余偉文：聯匯是最適合香港的貨幣制度

金管局總裁余偉文表示，在立法會財經事務委員會會議上說，面對外圍環境變化，金管局的工作最重要是保持金融穩定，金融體系亦有不少緩衝和很大抗震力，包括外匯儲備逾4萬億元支持聯匯制度，但他同時指出，一定要提高警覺，做好市場監察，對所有不同變化都要有一個好的應變計劃。



他相信，內地一系列支持經濟政策措施會持續，擴大內需及消費亦對香港有提振作用，在某程度亦可以對沖外圍環境不穩定性。他又提到，利率在未來一段時間是不明朗，方向仍然向下，但幅度和步伐要視乎通脹發展。

另外，余偉文表示，最近因為外圍環境較波動，市場有意見表達聯匯是否最適合香港，但部分專業評論員、分析員都差不多一致認為，聯匯是最適合香港的貨幣制度，國際貨幣基金組織亦認為聯匯最適合香港。

事實上，金管局早前文章亦指出，香港是細小又開放的經濟體，非常依賴貿易和金融，這些對貨幣穩定是極其重要，他重申無須要亦無意改變聯匯制度。