金管局：2024年第4季負資產宗數38389宗　按季減少5.7%

香港金融管理局今日（28日）公布2024年第四季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果，2024年第四季末負資產住宅按揭貸款宗數為38,389宗，2024年第三季末為40,713宗，即按季減少5.7%或2,324宗負資產個案。這些個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。



負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2024年第三季末的2,075億港元，減少至2024年第四季末的1,951億港元。

負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由2024年第三季末的158億港元，減少至2024年第四季末的145億港元。

金管局指，2024年第四季末拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.15%，相較2024年第三季末的0.13%，仍維持於低水平。

拖欠按揭貸款3個月比率微升至0.15%

2024年第四季末拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.15%，相較2024年第三季末的0.13%，仍維持於低水平。

金管局指，必須注意的是，此調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款（即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值），當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

受訪認可機構的按揭貸款額約佔整個銀行體系按揭貸款總額的99%。調查結果是經過推算得出，以估計整個銀行體系的負資產按揭貸款情況。