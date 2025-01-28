負資產跌穿4萬宗　經絡料樓市下半年反覆回穩、負資產或跟隨回落

金管局最新數據顯示，2024年第4季負資產個案錄得38,389宗，涉及金額1,950.72億元，對比第3季錄得的40,713宗及2,075.1億元，宗數及金額按季分別回落2,324宗（5.7%）及124.38億元（6%）。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，去年9月港美開始減息周期，樓市交投回穩，私人住宅售價指數於10月份及11月份連升2個月，鑑於樓價曾有所回升，使負資產個案按季亦有所回落。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明料，樓市下半年將反覆回穩，負資產個案有機會跟隨回落。

本港業主還款能力穩健

曹德明表示，雖然負資產數字仍維持過萬宗水平，但本港業主還款能力一直處於穩健水平，負資產個案中超過3個月未償還按揭貸款的拖欠比率為0.15%，仍屬低水平，顯示絕大部份業主的供款能力仍穩健，銀行借貸風險可控。曹德明提醒有意置業之人士仍要衡量自身經濟及供款能力，避免借太盡，緊記按時供款以及預留至少半年的後備資金。

港銀下調最優惠利率P空間

曹德明續指，減息周期開展，美國年內仍有2次或以上的減息機會，料港拆息將跟隨回落，港銀亦有下調最優惠利率（P）的空間，息口持續回落有利經濟進一步復甦，加上政府推出多項放寬按揭措施，將為樓市帶來提振作用，並將逐步加快用家及投資者入市步伐。曹德明料樓市下半年將反覆回穩，負資產個案有機會跟隨回落。

金管局指，2024年第四季末拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.15%，相較2024年第三季末的0.13%，仍維持於低水平。